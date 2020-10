Leben im märkischen "Abseits": Zum Tod von Günter de Bruyn

De Bruyn schwärmte vom "mönchischen", einsamen Leben in unberührter Natur, widmete sich leidenschaftlich gern der Vergangenheit, in der er auf literarisch meisterhafte Art und Weise die schwierige Gegenwart verarbeitete. Und seine Leser verstanden ihn – was für die Zensoren nicht immer galt. Obwohl: Sein Roman "Neue Herrlichkeit" über den karrieresüchtigen Anpasser Viktor Kösling, der "gewöhnt ist, der zu sein, der gewünscht wird", wurde tatsächlich eingestampft und konnte in der DDR erst verkauft werden, nachdem das Buch im Westen erschienen war. Die Hauptfigur pfeift auf das private Glück und auch auf einen Doktortitel, stattdessen landet sie gleich im diplomatischen Dienst.

Im Osten brauchte er kein "richtiges Abitur"

In seiner Autobiografie "Vierzig Jahre", erschienen 1996, schreibt er über sein Leben und seine Arbeit während der vier Jahrzehnte in der die DDR: "Als ich in Ulbrichts Staat um Selbstbestimmung und Selbstachtung bangte, war zum Vergleich noch der unfreiere Hitler nahe, der mich um ein Haar Kopf und Kragen gekostet hätte." Tatsächlich war de Bruyn, der sich der Hitlerjugend verweigert hatte, noch in der Schlussphase des Krieges in eine Flak-Stellung geschickt worden. An sich selbst stellte der Autor eine "Kompromissbereitschaft" fest, die aus einem "Harmoniebedürfnis" gespeist worden sei. Gehadert hat er damit nicht. Seine "Lebenszwischenbilanz" bezeichnete er als "zufriedenstellend". Dort verriet er auch, warum er seine Ausbildung zum Bibliothekar 1949 nicht im Westen Berlins absolvierte, sondern an der "neu etablierten Büchereischule" im damals "sowjetischen Sektor": Dort wurde kein "richtiges Abitur" verlangt.