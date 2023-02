Lebe lieber ungewöhnlich: Yoko Ono wird 90

Unhörbar, eine Tortur, völlig talentfrei: Attribute, mit denen die Musik von Yoko Ono vor allem von der britischen Presse bedacht wurde. Vermutlich, weil man sie für das Ende der Beatles oder John Lennons Exodus nach New York verantwortlich hielt. Die zierliche Japanerin mit den großen Hüten und der schwarzen Sonnenbrille war eine leichte Zielscheibe und wurde über Jahrzehnte attackiert. Selbst von deutschen Musiker-Kollegen wie den Ärzten.

Aktivistin für den Frieden

Doch zuletzt hat sich das öffentliche Image der 1933 in Tokio geborenen Ono stark gewandelt. Ihr ungebrochener Aktivismus in Sachen Frieden, Umweltschutz und Menschenrechte findet zunehmend Anerkennung, ihre Multimedia-Ausstellungen mit Fotografien, Installationen und Kurzfilmen erreichen ein breites Publikum. Und auch ihr Verhältnis zu den Medien bessert sich – sie nimmt es mit Humor: "Ist das nicht merkwürdig? Zumal ich nie viel mit Kritikern zu tun hatte. Und wenn es mir etwas ausgemacht hätte, dass sie mich attackieren, wäre ich längst tot. Also spirituell gesehen. Aber diese neue Situation ist natürlich nett. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht daran gewöhne."

Fluxus-Zeit mit Cage und Warhol

Im Gespräch wirkt die nun 90-jährige Yoko Ono wie ein Mädchen – unbekümmert, naiv, mitunter launisch. Sie lacht viel, ist bei kritischen Fragen aber auch schnell eingeschnappt und genervt, besonders, wenn es um ihren ermordeten Ehemann John Lennon geht. Ono, das wird oft vergessen, galt schon als bekannte Künstlerin, ehe sie den Beatle in einer Londoner Galerie traf. Als Mitglied der New Yorker Fluxus-Bewegung flanierte sie mit John Cage und Andy Warhol und stand für brennende Gemälde, radikale Experimental-Musik und aufsehenerregende Performances.

Diesen progressiven Geist hat sie sich bewahrt. Für sie ist Kunst, gerade Musik, der Schlüssel zu einer besseren Welt: "Die Lösung liegt direkt vor uns: Es sind diese starken Schwingungen, die wir in der Musik und der Kunst entdeckt haben. Wobei die einen hörbar, die anderen visuell sind. Die visuellen kreieren die Zukunft, während die hörbaren dafür sorgen, Dinge zu heilen. Und wenn es uns gelingt, die Erde mit diesen Vibes abzudecken und zu einem Planeten der Musik und der Kunst zu machen, wird alles besser. Dann werden wir eine friedliche Welt haben."

"Offen für jede Zukunft"

Die Kraft der Musik – für die einen hippiesk und idealistisch, für alle anderen eher weltfremd. Doch Yoko Ono meint es ernst: Sie wähnt sich auf einer Mission. Genau wie beim Nachlass von John Lennon, den sie mit viel Geschick und Geschäftssinn verwaltet. Ihre eigene Karriere mit immerhin 16 Solo-Alben hat sie stets zurückgestellt. Auf eine Autobiographie und eine weitere Ehe hat sie bewusst verzichtet.

Ihren 90. Geburtstag begeht sie als eine Frau, die auf ein nicht immer leichtes, aber erfülltes Leben zurückblickt. Dementsprechend sind ihre Zukunftspläne: "Ich habe keine. Wenn ich welche hätte, würde ich mich damit nur selbst einschränken. Das tue ich nicht. Ich bin offen für jede Zukunft, die sich mir eröffnet. Und dankbar für jeden Tag, den ich erlebe."