League of Legends: Neues Gaming-Metaversum?

Teil der Spielewelt: Popband KDA

Zum Programm gehört auch ein Auftritt der eigens dafür geschaffenen virtuellen Popband KDA. Deren Mitglieder sind natürlich Helden aus dem Spiel. Das Musikvideo des bekanntesten Songs "Popstars" hat mittlerweile fast eine halbe Milliarde Aufrufe auf Youtube und stand 2018 in 17 Ländern in den Charts.

Und der dritte Grund, warum "League of Legends" seine Fans seit Jahren bei der Stange hält, ist das Universum, das die Entwickler geschaffen haben: Von Anfang an hatte jeder Held im Spiel seine eigene kleine Hintergrund-Story, seit Neuestem ist eine Handvoll der Champions, wie sie in "League of Legends" offiziell heißen, Teil einer Netflix Serie.

Game meets Serie: "Arcane"

Die Animationsserie "Arcane" erzählt die Geschichte der Schwestern Vi und Jinx – und kommt nicht nur bei Fans des Computerspiels bislang gut an. Seit dieser Woche sind alle neun Folgen der ersten Staffel verfügbar.

Darüber hinaus hat Riot Games im Sommer 2020 bereits den sehr erfolgreichen Taktik-Shooter "Valorant" auf den Markt gebracht. Das bislang einzige Produkt der US-Entwickler, das nicht mit dem "League of Legends"-Universum verknüpft ist.

Das sind dafür aber die Spiele "Teamfight Tactics", "Legends of Runeterra" und – ebenfalls frisch im November erschienen – das Rollenspiel "Ruined King" und das Jump’n’Run "Hextech Mayhem".

Für die weitere Zukunft arbeiten die Entwickler außerdem noch an einem Kampfspiel – Arbeitstitel "Project L" – und ein Online-Rollenspiel, "Project F". Aber warum ist das alles relevant?

Strategischer Plan

Der Plan von Riot Games ist offensichtlich: Nachdem man mit "League of Legends" ein Marktsegment der Gaming-Branche erobert hat, will sich das US-Unternehmen in anderen Genres probieren und dort neue Kunden an die eigene Marke binden. Die Firma unterhält mittlerweile auch ein eigenes Musiklabel. Von einem Metaversum, wie Mark Zuckerberg es vorschwebt, ist das zwar noch meilenweit entfernt, aber es ist ein Schritt in diese Richtung.

Riot Games ist übrigens mittlerweile zu 100 Prozent Tochter des chinesischen Internetriesen Tencent. Zu dessen Universum gehören nicht nur Dutzende Spielefirmen auf der ganzen Welt sowie ein Musik-Streamingdienst, bekannt ist der Konzern vor allem für seine App WeChat.