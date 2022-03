Leadsänger von "The Wanted": Tom Parker (33) gestorben

"Unsere Herzen sind gebrochen", heißt es in der berührenden Nachricht, die Parkers Familie verbreitete. "Tom war der Mittelpunkt unserer Welt und wir können uns ein Leben ohne sein ansteckendes Lächeln und seine energiegeladene Anwesenheit nicht vorstellen. Wir sind wirklich dankbar für sein Füllhorn an Liebe und Unterstützung und bitten euch alle, zusammenzustehen, damit Toms Licht für seine wunderbaren Kinder weiter scheint. Er kämpfte bis zum aller letzten Moment."

"Mit mir stimmt etwas nicht"

Parker litt unter einem Glioblastom (GBM) das bei der Entdeckung schon weit fortgeschritten war. Das besonders Erschütternde daran: Bei der Diagnose während der Corona-Pandemie fühlte sich der Sänger völlig allein gelassen. Ein Vorhang in der Praxis sei beiseite geschoben worden, erzählte er mal in einem Interview, und er habe vom Arzt erfahren, wie es um ihn steht. Seine erste Reaktion sei gewesen, dass es sich um eine Fehldiagnose handeln müsse, da er ja noch so jung sei.

Zuvor hatte er sich über eine merkwürdige Wölbung an seiner Stirn gewundert und unter einer Angststörung gelitten, die er und seine Frau zunächst mit Familienstress erklärten, weil ein zweites Kind unterwegs war. "Mit mir stimmt etwas nicht", sagte der Sänger schließlich zum Arzt, der einen Covid-19-Test durchführte, der negativ ausfiel. Erst eine Röntgenaufnahme schaffte Klarheit. In einem Fernsehinterview gestand Parker, dass er nach der Diagnose nichts über seine Überlebenschancen hören wollte, die "Statistik" sei ihm zunächst völlig egal gewesen. Sehr offen beschrieb der Sänger die Belastungen durch die Chemotherapie und die Bestrahlungen, die sich über sechs Wochen hinzogen.

"Ich sagte mir, warum soll ich aufstehen"

"Du musst dich zu einer positiven Einstellung zwingen", so Parker. "Ich glaube, der Krebs kann dich auffressen. Es gab eine Zeit, am Anfang meiner Reise, da kam ich nicht mehr aus dem Bett. Das war rein mental, nicht körperlich begründet. Ich sagte mir, warum soll ich aufstehen, ich sterbe doch sowieso." Letztlich seien es seine Kinder gewesen, für die er sich aufgerafft habe. Beim Fernsehauftritt im vergangenen Oktober gestand Parker, er habe mittlerweile seine Gefühle "unter Kontrolle", was ihm sehr schwer gefallen sei: Monatelang habe er viel geweint und sei nicht in der Lage gewesen, eine "positive" Einstellung durchzuhalten.

Parker drehte eine Doku über seine Erkrankung und kritisierte den britischen Gesundheitsdienst, der nur für eine Basisversorgung aufkomme. Er selbst sei in der Lage gewesen, eine kostspielige Therapie privat zu finanzieren, vielen anderen Betroffenen sei das nicht möglich. Parker war Stargast bei Benefiz-Sendungen, deren Erlös der Erforschung von Hoden- und Prostatakrebs zugute kam.

Band vereinigte sich für Soli-Konzert

Die Boyband "The Wanted" wurde 2009 nach einem Casting mit vielen hundert Teilnehmern gegründet, ein Jahr später erschien das gleichnamige Debütalbum, zwei weitere Longplayer folgten 2011 und 2013. Im Jahr darauf trennte sich die fünfköpfige Band, ehe die Mitglieder im vergangenen Jahr erstmals seit sieben Jahren wieder gemeinsam auftraten, um den aus dem Großraum Manchester stammenden Parker zu unterstützen. Mit "Glad You Came" erreichte die Band Platz 1 der britischen Charts und kamen auch in den USA auf Platz 3.

Der Leadsänger schnappte sich im Alter von 16 Jahren die Gitarre seines älteren Bruders und lernte, sie zu spielen. Mit einer musikalischen Karriere dauerte es allerdings noch etwas: Bei einer Talentshow flog er schon in der Vorrunde raus, was ihn dermaßen kränkte, dass er nach eigenen Worten zwei Jahre nicht mehr sang. Er studierte zunächst Geographie, bevor er es beim Casting probierte und damit höchst erfolgreich war. 2017 war Parker bei einer britischen Tourneeproduktion des Musicals "Grease" als Danny Zuko besetzt.

Parker heiratete im Juli 2018. Er hinterlässt neben seiner Witwe Kelsey Tochter Aurelia, die im Juli 2019 geboren wurde und Sohn Bodhi, der im Oktober 2020 auf die Welt kam.