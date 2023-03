Launiger Kommissar: Schauspieler Heinz Baumann (95) gestorben

In der Komödie im Bayerischen Hof in München war Heinz Baumann bis vor wenigen Monaten noch regelmäßig als Stammgast unter den Zuschauern zu sehen. Hochbetagt, aber für sein Alter noch ziemlich rüstig, mischte er sich bescheiden unter die Zuschauer. Viele kannten ihn natürlich von seiner Rolle als Hauptkommissar Ewald Strobel aus "Adelheid und ihre Mörder", der beliebten ARD-Serie, die von 1993 bis 2007 zu sehen war. Baumann bezeichnete den von ihm gespielten, trotteligen Ermittler in einem Interview mal als "schrecklichen Kerl".

Damit lag er zweifellos richtig: Diesem Polizisten waren seine Hefe-Schnecken und ein frischer Kaffee immer wichtiger als seine Fälle. Deshalb lag er bei den jeweils Schuldigen auch stets falsch, während seine schlaue Sekretärin Adelheid, gespielt von Evelyn Hamann (1942 - 2007), regelmäßig die wahren Übeltäter dingfest machte.

Schauspieler statt Testpilot

Baumann wurde 1928 in einem kleinen Dorf bei Oldenburg geboren. Sein Vater war Schiffszimmermann, die Mutter verdiente ihr Geld als Haushälterin. Seine Karriere startete Baumann mit 20 an Theatern, nachdem er ursprünglich Testpilot werden wollte. Erste Bühnen-Station war das ostdeutsche Quedlinburg, damals in der ganz jungen DDR. Kurz darauf kehrte er in den Westen zurück, war in Hamburg, Köln, Stuttgart und an den Münchner Kammerspielen engagiert.

Ab 1960 übernahm er Filmrollen, erstmals im "Spukschloss im Spessart" an der Seite von Liselotte Pulver, von 1972 bis 1992 ermittelte er für die "Soko 5113" im ZDF. Heinrich Breloer besetzte Baumann als knurrigen SPD-Politiker Herbert Wehner. Im Elfteiler "Buddenbrooks" war der Schauspieler als Hugo Weinschenk zu sehen.

Seine komödiantische Seite konnte Baumann später insbesondere in "Adelheid und ihre Mörder" ausspielen. Dafür wurde er im Jahr 2002 auch mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Baumann mit 95 Jahren gestorben

Mit der TV-Komödiantin Beatrice Richter hatte Baumann eine Tochter, die ebenfalls TV-bekannte Judith Richter. Sie sagte über ihren Vater im Jahr 2007: "Früher hatten wir wenig Kontakt. Wir sahen uns vielleicht einmal im Jahr. Seit fünf, sechs Jahren haben wir aber wieder intensiven Kontakt und sind dabei, eine Vater-Tochter-Freundschaft aufzubauen."

In seiner Heimat Oldenburg engagierte sich Baumann für den Naturschutz und finanzierte zwei neue Teiche, in denen Ringelnattern und Kreuzottern Lebensraum fanden.

Nach Angaben seiner Agentur ist Heinz Baumann am vergangenen Samstag im Alter von 95 Jahren in München "friedlich eingeschlafen".