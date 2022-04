Laudenbacher Osternachtsingen ist nach "Corona-Pause" zurück

Es ist zwar bereits zwei Jahre her, dass das Laudenbacher Osternachtsingen im Landkreis Miltenberg als immaterielles Kulturerbe vom Heimatministerium geadelt wurde. Doch dann konnte es wegen Corona nicht stattfinden. Am kommenden Oster-Wochenende ist es wieder soweit: In den Nächten zwischen Karfreitag und Ostersonntag werden 13 junge unverheiratete Männer durch die Straßen der 1.400-Seelen Gemeinde ziehen. Die zwischen 16 und 30 Jahre alten Männer werden dabei vor den Häusern die Botschaft von Jesu Tod und Auferstehung verkünden.

Plakette vom Heimatministerium

Am Ostermontag wird dann feierlich die Plakette des Heimatministeriums enthüllt und die Auszeichnung gebührend gefeiert. "Wir sind schon sehr stolz, als bisher einzige Gemeinde im Landkreis Miltenberg auf die bayerische Landesliste der immateriellen Kulturgüter aufgenommen worden zu sein", sagt Laudenbachs Bürgermeister Stefan Distler (Die Unabhängigen) im BR-Gespräch. Er betont auch die Leistung der jungen Männer, die insgesamt zehn Stunden unterwegs seien und 17 Kilometer zurücklegen müssten, um die Osterbotschaft zu verkünden.

Alleinstellungsmerkmal des Laudenbacher Osternachtsingens

Die Tradition des Ostersingens gebe es zwar in mehreren Gemeinden der Region, doch die Laudenbacher hätten ein Alleinstellungsmerkmal, das schließlich zu der Auszeichnung geführt habe, erklärt Horst Eilbacher vom Heimat- und Geschichtsverein: "Die Passionsbotschaft und die Auferstehungsbotschaft wird im dreistimmigen Männerchor gesungen. Außerdem kennt man den Auferstehungsgesang sonst nirgendwo."

Auszeichnung ist Ansporn den Brauch weiterzuführen

Die Auszeichnung des Osternachtsingens als immaterielles Kulturerbe sei Ansporn, den Brauch am Leben zu erhalten, erzählen die jungen Männer bei einer Probe im örtlichen Florianskeller. "Für viele Leute ist Ostern heutzutage nur noch ein Feiertag. Uns ist es natürlich wichtig, dass wir die Botschaft über Jesu Kreuzigung und Auferstehung verbreiten und daran erinnern, was Jesus für uns getan hat.“ sagt Lukas Arnold. "Wir sind eine tolle Gemeinschaft, es macht Spaß, zusammen zu singen und die langen Nächte auf der Straße schweißen zusammen", so das Credo der Gruppe.

Traditionell haben die Männer Ratschen im Gepäck, wenn sie von Haus zu Haus ziehen. Das habe auch schon zu Problemen geführt, gibt Bürgermeister Distler zu: "Es hat schon Beschwerden wegen Ruhestörung gegeben, der Brauch mag für manchen Zugezogenen befremdlich sein, wenn er mitten in der Nacht überrascht wird. Deshalb kündigen wir das vorab im Amtsblatt an und informieren auch die hiesige Polizeistation."