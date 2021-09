Laubhüttenfest: Jüdinnen und Juden feiern Erntedank

Das Laubhüttenfest ist das jüdische Erntedankfest und schließt an Jom Kippur, den "Versöhnungstag" und höchsten jüdischen Feiertag an, der vergangenen Donnerstag weltweit begangen wurde. Das Laubhüttenfest beginnt am Abend des 20. Septembers und endet am 27. September.

Nach Jom Kippur beginnen viele Jüdinnen und Juden meist mit dem Bau von kleinen, symbolischen Hütten, die auf Hebräisch "Sukkah" heißen. Traditionell wird das Laubhüttenfest jährlich nach der Obsternte und Weinlese gefeiert und dauert eine Woche.

Laubhüttenfest findet im siebten Monat statt

Der Termin des Laubhüttenfestes richtet sich nach dem Rhythmus des Mondes, ist daher ein bewegliches Fest und fällt auf den 10. Tischri, den siebten Monat des jüdischen Kalenders. Tischri ist der Monat, in dem nach jüdischer Tradition die Welt und der erste Mensch erschaffen worden sein sollen. Neben dem Versöhnungstag Jom Kippur und dem Laubhüttenfest fallen das jüdische Neujahrsfest (Rosch Haschana) und das Fest der Thora-Freude (Simchat Tora) in diesen Festmonat.

Der Brauch, während der Festzeit in einer Laubhütte zu wohnen, geht darauf zurück, dass Juden während der Weinernte die ganze Zeit im Weinberg geblieben sind und dort zum Schutz Hütten aus Zweigen und Laub errichtet haben. Im Buch Exodus wird es als Erntedankfest beschrieben.

Fest war ursprünglich ein reines Erntefest

Im Laufe der Jahrhunderte veränderte sich das Laubhüttenfest und wurde von einem reinen Erntefest zu einem Fest, das die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel erzählt. Das Buch Levitikus nennt die 40-jährige Wüstenwanderung der Israeliten als Grund für das Fest: "Sieben Tage sollt ihr in Hütten wohnen, damit eure kommenden Generationen wissen, dass ich die Israeliten in Hütten wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten herausführte."

Die meisten Hütten werden im eigenen Garten gebaut und bestehen aus drei Wänden. Das Dach aus Baumästen oder Palmwedeln soll Schatten spenden, ohne den Blick auf die Sterne zu verdecken. Gläubige Juden verbringen ab heute Abend die kommenden Tage lang möglichst viel Zeit in der Laubhütte, essen, lesen, schlafen und beten dort. Meist werden auch Freunde und Verwandten zum Essen in die Laubhütte eingeladen.