Late-Night-Talker sendet aus Bunker "gegen Wahl-Niederschlag"

Auch der Comedian Trevor Noah war über Trumps Beliebtheit in Florida augenscheinlich völlig überrascht. Der Präsident sei wohl das "ideale Maskottchen" für den Staat, vermutete der populäre Moderator, und sein Partner Roy Wood Jr. ergänzte, er kenne in Florida nur "merkwürdige Leute mit Pickup-Wagen". Enttäuscht über Rapper wie Lil Pump und Lil Wayne, die im Vorfeld der Wahl Trump unterstützt hatten, wagte Noah in seiner Live-Sendung am Wahlabend das Wortspiel, eine "Pump" (Pumpe) und ein "Pimp" (Zuhälter) sei leider nicht dasselbe: "Wenn Ihr Keller unter Wasser steht, hilft Ihnen ein Pimp überhaupt nichts." Roy Wood Jr. sagte vor der Kamera, dass wohl kaum jemand vor der Wahl damit gerechnet habe, dass weiße Rapper (Eminem) Joe Biden unterstützten, während schwarze Rapper für Donald Trump waren.

"Wahl-Koma" ohne Krankenversicherung

Die Comedians rieten ihren Zuschauern, die Wahlnacht mit Alkohol zu versüßen. Trevor Noah: "Wenn Trump wirklich gewinnt, sollten alle Drogen legalisiert werden. Wir schaffen die nächsten vier Jahre nicht nüchtern durchzustehen. Ich persönlich benötige mindestens Heroin-Kaugummi." Als im Laufe der Nacht Joe Biden als Gewinner in Arizona ausgerufen wurde, ätzte Noah, damit habe Donald Trump wohl alle dortigen Kakteen vergeblich umarmt.

Andere Gäste der "Daily Show" wollten sich am liebsten ins "Wahl-Koma" legen, schreckten dann aber davor zurück, weil "die Krankenversicherung das nicht abdeckt".

Der Schauspieler Mark Ruffalo versuchte unterdessen, die Fans von Biden zu beruhigen: Die "rote Mirage" von Trump werde doch noch an der "blauen Mauer" zerschellen, womit die noch nicht vollständig ausgezählten US-Staaten gemeint waren, speziell Michigan, Pennsylvania und Wisconsin.

Auf CNN trauerte einer der Moderatoren bereits um den "moralischen Sieg", der unabhängig vom tatsächlichen Wahlergebnis auf keinen Fall über Donald Trump erreicht worden sei. Das schmerze ihn zutiefst, und er erinnerte dabei an die Zustände an der mexikanisch-amerikanischen Grenze und die Lage der illegalen Flüchtlinge in den USA. Nebenbei ging er mit den Meinungsforschern ins Gericht, die abermals versagt hätten. Die Kontroverse über die Ursachen und die Nachwirkung der Wahl hat also bereits begonnen.