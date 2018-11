So entführt uns László Krasznahorkai in die ungarische Gegenwart

Eine Menschliche Komödie

László Krasznahorkai erzählt keine Göttliche, aber eine Menschliche Komödie. Sie führt mitten in unsere Zeit und zu ihren Friktionen. Etwa dann, wenn von den Flüchtlingen am Budapester Keleti-Bahnhof die Rede ist und ein Schaffner – mit leichter Knoblauchfahne – bemerkt, unter Kádár, also im Kommunismus, hätte es so etwas nie gegeben. Die Welt von heute, in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit ist das eigentliche Thema in László Krasznahorkais Roman. "Wir verstehen unser Leben absolut nicht", bemerkt der Schriftsteller, der immer auch ein Philosoph ist. "Wir sind Teil von der Natur. Und wir leben in einer ganz künstlichen, sogenannten menschlichen Relation."

Die Stadt, in die der Baron fahren will, steht Kopf. Das liegt einmal an dem Reisenden selbst. Niemand kennt ihn, trotzdem wird er erhoben und zum angeblichen Heilsbringer ernannt, die Stadtoberen planen bereit eifrig mit dem Geld des Adeligen, ein Laienchor übt – schaurig-schräg – das berühmte „Don’t Cry for Me, Argentina“ aus dem Musical „Evita“, für den Empfang von Bela Wenckheim. Verrückt ist die Lage in der Stadt aber auch aus einem anderen Grund: ein Professor, ein berühmter Wissenschaftler, lässt alles hinter sich, wird ein Eremit – und provoziert schließlich ein Fanal. Beide Geschichten, die der Ankunft und die des Verschwindens sind raffiniert miteinander verwoben. Und sie bilden gewissermaßen ein Vorspiel für eine große Abrechnung zum Schluss, ein wortgewaltiges Endspiel.

Und eine große Beschimpfung

Ein Text mit dem Titel "An die Ungarn“ wird veröffentlicht, eine Schmähschrift, die die Genannten verdammt und aufgrund ihrer Gleichgültigkeit tadelt. Ebenso aufgrund eines reaktionären Geschichtsbildes, verbunden mit dem Traum der großen und reinen ungarischen Nation. "So idiotische Dinge können Leute eigentlich nicht denken, wenn sie nicht absolut besoffen sind", meint László Krasznahorkai. "Was heutzutage viele Millionen in Ungarn denken über die ungarische Geschichte, das ist absolut peinlich. Das eignet sich eigentlich mehr zur Beschreibung eines Idioten, zu einem Tagebuch aus dem Irrenhaus. Ich bin voll mit Mitleid."

Der Ungar sei am moralischen Tiefpunkt angelangt, heißt es im Text, der mit den Worten „euer Baron“ unterschrieben ist. Das seien nicht seine Worte, beteuert Krasznahorkai. Er habe lediglich das aufgeschrieben, was ihm die Figuren überliefert hätten. Auch sei „Baron Wenckheims Rückkehr“ kein politischer Roman. Es gehe schließlich um den Menschen und die Welt, nicht um die Politik. László Krasznahorkai hat ein in verschiedener Hinsicht gewaltiges Buch geschrieben, eine Geschichte voller Ironie und gleichzeitig voller Düsternis. Der Roman hat außerdem eine große philosophische und existenzielle Tiefe: „Das Ganze hatte keinen Sinn“, heißt es einmal. „Weder im Einzelnen, noch im Gesamten, besser gesagt: es hatte einen Sinn, nur war niemand imstande zu verstehen, was für einen.“ Treffender kann man die Situation der Gegenwart eigentlich nicht beschreiben.

László Krasznahorkais Roman "Baron Wenckheims Rückkehr" ist - in der Übersetzung von Christina Viragh - im S. Fischer Verlag erschienen.

