Lasst uns pilgern zu unserem Gott - ins Fußballstadion!

Jetzt pilgern sie wieder, den niedrigen Inzidenzen sei Dank: Ins Fußballstadion, ins Konzert oder in die Oper. Denn Pilgern geht auch säkular, ausgeübt von Fußballanhängern oder Kulturfans. Teils sind sogar schon wieder regelrechte Massen unterwegs – die geplante Zahl von 60.000 Fans in der ab morgen beginnenden EM-Halbfinal-Runde im Londoner Wembley-Stadion sorgte bereits für harsche Kritik, etwa bei deutschen Politikern.

Pilgern als Erfahrung jenseits des Alltags

Eins aber zeigt gerade auch die EM: Die Pilger-Lust ist dem Menschen kaum auszutreiben, Alpha hin, Delta her. Die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, eine Erfahrung jenseits des Alltags, die besondere Atmosphäre eines Ortes und der Glauben an eine irgendwie geartete höhere Macht: Das alles gehört zum Gang ins Fußballstadion ebenso wie zum religiös-spirituell motivierten Pilgern.

Der Saarbrückener Pastoralreferent und Fußballfan Dirk Baltes hat ein Faible für derlei Parallelen. Er hat sogar schon mehrere "Fußballwallfahrten" organisiert, bei denen er zusammen mit Jugendlichen Stadien besichtigte, aber auch Kirchen, Moscheen und Synagogen. Und zwischendurch wurde natürlich das Leder getreten.

Der Weg ins Stadion hat viel mit Pilgern zu tun

Wenn man das mal erlebt habe an einem Bundesligaspieltag, auf dem Weg ins Stadion, "dann hat das schon sehr viel von Pilgern", sagt Baltes. "Alle haben so die gleiche Pilgerkleidung an, es wird teilweise gesungen, manchmal sieht man den ein oder anderen beten, je nachdem wie die Tabellensituation ist." Man treffe Leute, die man kennt, begrüßt sich, es wird über die Woche gesprochen: "Das hat ja schon sehr viel von der christlichen Idee der Vergemeinschaftung", erklärt der Pastoralreferent. "Und das schon vor dem Stadion. Da hat ja der Fußballgottesdienst noch gar nicht angefangen."

"Gepilgert" wird aber nicht nur zum Fußball, sondern auch zu den Tempeln von Kunst und Kultur. Ob Rock im Park oder documenta: Auch hier strömen die Menschen einem gemeinsamen Ziel entgegen, um eine außeralltägliche, lebenserweiternde Erfahrung zu machen – und sich zugleich als Gemeinschaft zu erleben.

Ein Raum, in dem die Seele anfängt über sich selbst nachzudenken

"Wenn wir pilgern, setzen wir uns ja auch mit uns selber auseinander. Tun was für die Seele, wollen ne andere Perspektive, ringen mit großen existenziellen Fragen", sagt Nils Beintker der als Kulturredakteur des BR oft selbst im Strom der Kulturpilgernden war. Dieses Reflektieren über sich selbst und die Welt passiere auch bei Kulturveranstaltungen, so Beintker. "Wenn das Kunstwerk einen Raum zum Denken öffnet und mich tief berührt, dann fängt ja auch die Seele an, über sich selbst nachzudenken, zu reflektieren."

Wichtig beim Pilgern sind bestimmte innere und äußere Abläufe, sozusagen Stationen, die zugleich den Unterschied zum Alltag markieren, wie Beintker erklärt: "Es ist ja ein Ritual, an einen Kulturort zu gehen. Man geht im Theater etwa die Treppe nach oben, geht auf den Rang, man zieht sich was Besonderes an, man weiß: Es ist nichts Alltägliches."

"Säkulares Pilgern" gibt es schon seit der Romantik

Eine gewissermaßen eigene Realität jenseits des üblichen Trotts, in der Zeit, Raum und Konzentration sind für die Beschäftigung mit Kunst, Gott oder auch Fußball – darum geht es. "Säkulares Pilgern" gibt es übrigens schon lange: So unternahm etwa das Bildungsbürgertum der Romantik regelrechte Pilgerreisen zu gefeierten bildenden Künstlern wie dem Bildhauer Thorvaldsen in Kopenhagen oder dem Maler Overbeck in Rom.

Auch Grabstellen, Denkmäler oder Geburtshäuser berühmter Menschen mutieren gerne zu Pilgerstätten: Ob das nun das Grab von Roy Black im schwäbischen Straßberg ist oder Jim Morrisons letzte Ruhestätte auf dem Pariser Promi-Friedhof Père Lachaise. Und das Orlando-di-Lasso-Denkmal auf dem Münchner Promenadenplatz wurde nach Michael Jacksons Tod kurzerhand zu einem Memorial für den Sänger umgewidmet.

Das Ziel einer Pilgerreise ist wichtig - aber auch der Weg

Es geht beim Pilgern also um Orte, die mit Bedeutung und Emotionen aufgeladen – und dadurch zu heiligen oder mystischen Plätzen wurden. Das Ziel einer Pilgerreise ist dementsprechend wichtig – aber eben auch der Weg dorthin.

Mechthild Gasper-Frings ist sowohl langjährige Jakobswegpilgerin als auch leidenschaftlicher Opernfan. Eine Parallele zwischen beidem sieht die pensionierte Lehrerin auch in der dahinterstehenden Haltung: "Das Dranbleiben, nicht aufgeben, nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Ob das nun Santiago de Compostela ist, oder eine Karte für eine Opernaufführung mit Jonas Kaufmann zu ergattern." Noch wichtiger aber sei, dass sie beides tief berühre und aus ihrem Alltag vollständig herausbringe - ein Kontrast zum normalen Leben.

Muttergottes oder Maradona: Pilger suchen nach ihrem Gott

Pilger sind Suchende, die sich auf den Weg machen, um Verbindung mit ihrem Gott aufzunehmen: Das kann die Heilige Muttergottes sein. Aber für manche eben auch Madonna – oder Maradona. Ketzerisch finde er das gar nicht, sagt der Pastoralreferent und Berufsschullehrer Dirk Baltes. Ganz im Gegenteil glaube er, dass die Kirche lernen müsse, "mit diesen neuen Spiritualitäten und diesem neuen Religiös-Sein klarzukommen".

"Manchmal ist ein Fußballspiel mehr Seelsorge, wie wir im Gottesdienst leisten können!" Pastoralreferent Dirk Baltes

Als bei der EM beispielsweise der dänische Fußballer Christian Eriksen zusammengebrochen sei, hätten die anderen Spieler unglaublich viel Solidarität gezeigt und sich um ihn herum gestellt, dass niemand einen Blick erhaschen konnte. Diese Anteilnahme begeistert Baltes: "Manchmal können wir von solchen Dingen auch noch was lernen als Kirche und als Christentum!"