Laschet packt Entsetzen: Ruhrtriennale-Start mit Edgar Allan Poe

Und so stellte die gebürtige Baselerin Barbara Frey (58), ab jetzt drei Jahre lang Intendantin der Ruhrtriennale, eine dreisprachige Kurzfassung von einigen besonders populären Edgar-Allan-Poe-Stories zusammen: "Der Untergang des Hauses Usher", "Die Grube und das Pendel", "Die Affäre in der Rue Morgue", "Berenice" und "Das Feeneiland". Der Text hält sich an Poes Original in der Übersetzung von Barbara Cramer-Nauhaus und Erika Gröger, wurde also nicht zu Dialogen umgearbeitet, und mal auf Deutsch, mal auf Englisch, mal auf Ungarisch vorgetragen. Warum, das blieb schleierhaft. Und wirklich gruselig wurde es auch nicht, außer im übertragenen Sinne.

Nervig in der Tat

So klimperten zunächst die beiden Pianisten im Stil der Minimal Music über zwanzig Minuten hinweg einmal den gesamten Tonumfang der Flügel ab. Nervig in der Tat, weil schon nach einer Minute klar ist, wohin die Reise geht, und sicherlich genauso aufreibend gemeint. Songs von Pink Floyd, The Doors und The Young Gods werden unter anderem zitiert, meist zusammenhanglos. Was diesem Theaterprojekt fehlt, ist ein Motiv: Es wird auch nach pausenlosen gut zwei Stunden nicht deutlich, was Barbara Frey und ihr Team eigentlich an Edgar Allan Poe interessiert hat. Seine Zivilisationskritik? Seine Psychologie? Sein Surrealismus? Es ist von allem was dabei, ohne freilich wirklich zu berühren oder gar zu verstören.