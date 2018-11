In "The house that Jack built" werden Morde zu Kunst

Immer die volle Dröhnung

Man wähnt sich in einer Szene wie in „Fargo“ bei den Coen Brüdern – und es ist folgerichtig dass alles mit einem heftigen Schlag des roten Wagenhebers in ihr Gesicht beendet wird. Hello, Mr. Sophisticated. "Mr. Sophisticated", so nennt sich der Serienkiller, ein gestörter Ingenieur, beschlagen in der Architektur, der bereits über 60 Morde verübt hat und in der Serie seiner Taten ein abstraktes Kunstwerk sieht. Er will wahrhaft Großes erschaffen, ein Haus aus Leichen, für das er eigens einen vergessenen Kühlraum angemietet hat. Bei Lars von Trier muss es immer die volle Dröhnung sein.

Der Killer putzt manisch den Tatort

Grundlage für „Mr. Sophisticated“ war für den Regisseur das reale Leben des paranoiden US-Killers Richard Kuklinski, genannt „The Iceman“. Der Mann aus New Jeresey behauptetet von sich für mehr als 200 Morde verantwortlich zu sein, darunter viele im Auftrag konkurrierender Verbrecher-Clans. Seine Spezialität war neben Cyanid Vergiften das Einfrieren der Leichen in industriellen Eisfächern, um deren Todeszeitpunkt zu verschleiern. Dies setzt den Rahmen für Mr. Sophisticated und seine episodischen Geschichten. Auf Grund seines Perfektionszwangs erlebt der Zuschauer skurril anmutende Szenen, bei denen etwa der Killer immer wieder an den Tatort zu einem seiner Opfer, einer alten Dame, zurückkehrt und putzt und alles manisch zurechtrückt. Man sieht aber auch zuvor angekündigtes Gemetzel, wie er ein Messer einer Brust ansetzt, muss qualvoll zusehen wie eine Mutter und ihre zwei kleinen Kinder von einem Hochstand wie Rehe auf der Jagd sadistisch erlegt werden oder tote Körper wie Puppen verunstaltet werden.