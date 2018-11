Langweile im Laser-Gewitter: "Hippolyte et Aricie" in Berlin

So bieder war das Berliner Nachtleben nie

Ja, das Berliner Nachtleben ist zweifellos theatralisch, mag sein, dass auch die Beleuchtung dort grundsätzlich dramatisch ist, aber in diesem Fall passte wirklich nichts zusammen. Deshalb gab es am Ende auch vernehmliche Protestrufe aus dem Publikum, bitterböse Kommentare an der Garderobe und Enttäuschung darüber, dass Ólafur Elíasson zum Schlussapplaus gar nicht erst auf der Bühne erschien. Laut Pressestelle "wusste" der Künstler nicht, dass er auf der Bühne erwartet wurde und saß ungünstig in der Mitte des Parketts. Er sei jedoch mit der Produktion "sehr glücklich" gewesen. Wie auch immer: Stattdessen musste sich die britische Regisseurin Aletta Collins dem Unmut der Zuschauer stellen. Sie ist gelernte Choreographin und ließ über gut drei Stunden hinweg immer wieder Tänzer in Elíassons kunterbunter Club-Kulisse auftreten. Doch die Bewegungen der Tänzer erinnerten eher an Gymnastik oder esoterische Eurythmie als an barockes Treiben. So bieder ging es im Berliner Nachtleben vermutlich nicht mal vor dem Ersten Weltkrieg zu.