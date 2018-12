Landwirt holt Jazz-Größen nach Passau

Paul Zauner füttert jeden zweiten Tag seine Hennen und seinen Hahn - auf seinem Bauernhof im oberösterreichischen Diersbach. Paul Zauner ist Landwirt. Aber das ist nur die eine Seite. Paul Zauner, der Jazz-Musiker, das ist die andere. Zwei Bereiche, die für ihn zusammengehören.

"Der Klang der Natur ist schon allein Musik. Das war mir immer ein Bedürfnis. Musik war genau dasselbe, wie wenn ich am Bauernhof geholfen habe oder wenn ich im Wald gespielt habe." Paul Zauner

Der 59-Jährige ist der Programm-Macher im Cafe Museum in Passau. Mehr als 100 Konzerte finden hier im Jahr statt. Jazz-Musiker stehen auf der Bühne, aber auch Liedermacher und Gospel-Chöre. Genau deshalb wurde das Cafe ausgezeichnet: mit dem Musikpreis "APPLAUS". Ein Preis, der ohne Paul Zauner kaum denkbar wäre.

Zauner lebte früher in Jazz-Hochburgen

Der Landwirt ist nämlich auch Posaunist. Er lebte in den 80er-Jahren in New York, New Orleans und Chicago und stand mit so ziemlich jeder Jazz-Größe auf der Bühne. Jetzt bringt er die Musiker nach Niederbayern.

"Meine alten Freunde - soweit sie noch leben, das Jazz-Leben ist nicht das gesündeste. Manche schaffen den 50er nicht - Die, die ihn schaffen, die kommen alle im Cafe Museum vorbei, so totale Weltstars. Das ist für sie so wie eine Heimat." Paul Zauner

Chanda Rule zum Beispiel. Die Jazz-Sängerin aus den USA lebt seit einigen Jahren in Wien und ist jetzt mit ihrem Afro-American-Gospel-Projekt in Passau. Und wer steht neben dem Chor auf der Bühne und spielt mit seiner Posaune mit? Genau, Paul Zauner.

"Es gibt schon Phasen, in denen extrem viel zu tun ist. Da hilft mir diese alte, bäuerliche Urkraft." Paul Zauner