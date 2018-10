So werben die Parteien auf Wahlplakaten um Stimmen

Warum ist in digitalen Zeiten ein Medium wie das Wahlplakat immer noch so wichtig? Beate Meierfrankenfeld hat sich die ästhetische Seite der Wahlwerbung genauer angeschaut und eine ganz eigene, spannende Ebene im Wahlkampf entdeckt. Im Gespräch mit Joana Ortmann erklärt sie, was neu ist an den Wahlkampf-Strategien der Parteien – und welche alten Strategien immer noch zu funktionieren scheinen.

Joana Ortmann: Was haben Sie denn an ästhetischen Eigenheiten der Wahlwerbung auf der Straße so gefunden?

Beate Meierfrankenfeld: Wenn man das Ganze ein bisschen sortieren will, dann gibt es zwei Lager: Einmal die Fraktion der Beruhiger und dann diejenige der anderen, die so etwas wie Bewegung versprechen. Zu den Beruhigern gehören ganz klar die CSU, aber auch die SPD und die Freien Wähler zum Beispiel. Die andere Seite, das sind einmal die Grünen, die eine Kampagne gemacht haben: Pink auf weiß – purer Optimismus. Es gibt auch so eine Klartext-Anmutung in dem, was die Grünen als Slogans haben: "Was wir wollen & wie das geht": Das soll ganz bündig sein, es wird absoluter Pragmatismus versprochen, was auch nicht immer, wenn man die Geschichte der Grünen mit ihren heftigen Diskussionen zwischen Fundis und Realos bedenkt, für die Grünen stand. Zu denen, die Bewegung versprechen, gehört natürlich auch die FDP, die einen Hipster-Wahlkampf gemacht hat, der zum Teil – gerade wenn man an einem Plakat vorbeifährt – wirklich eine optische Herausforderung ist. Und eine Dialektik zwischen dem, was beruhigen soll und – wie soll man sagen – rebellisch auftritt, findet man bei der AfD, die ja einerseits antritt zu sagen: Alles soll wieder werden, wie es vermeintlich einmal war – also es muss eine homogene Gesellschaft geben, eine klare Familienstruktur, Sicherheit ist ein ganz großes Thema – andererseits ist das angeblich bedroht, und so zeigen die Plakate dann eine Art Retro-Rebellentum. Das hat einerseits diese beruhigenden Aspekte, aber zugleich auch die kämpferische gegen das System.

Diese ästhetische Retro-Optik ist dann aber wiederum recht nah – also wirklich nur ästhetisch – an dem, was die CSU macht, oder?

Das stimmt. Beide arbeiten zum Beispiel mit blauweißen Rauten, die bei der CSU relativ großflächig platziert werden und dann so ein bisschen verblassen, bei der AfD ganz nah am Logo auftauchen. Und natürlich mit der Chiffre Heimat: Das Bayerische bewahren, da kann sich jeder irgendwas darunter vorstellen. Und die AfD kann das ganz stark unter diesem Bedrohungsmodus transportieren und sagen, das, was unsere Heimat ist, sei wirklich in Gefahr und deshalb müssten sie so massiv auftreten, wie sie es tun. Was ich auch noch eine ganz nette Fußnote finde, ist, dass Markus Söder versucht, das Traditionelle mit Modernität zu verbinden. Er tritt oft im Trachtenjanker auf, aber es gibt ein Plakat, wo er in einer Velour-Jacke zu sehen ist, die etwas Trachtiges hat, aber eben auch etwas Modernes. Und da steht dann auch: "Modern sein und bayerisch bleiben!", was nebenbei bemerkt auch ein interessanter Slogan ist. Und eine sehr ähnliche Velour-Jacke taucht auch bei der AfD auf. Da sieht man einen Rumpf und eine Hand auf einem Herzen und liest den Slogan: "Hol dir dein Land zurück! Die AfD hält, was die CSU verspricht!". Das ist ästhetisch recht nahe beieinander, heißt jedoch nicht, dass die CSU in jedem Fall das Gleiche will, wie die AfD. Es heißt aber, dass sie die gleichen Leute ansprechen will, das kann man, glaube ich, festhalten.