Warum Bayern nicht mehr so ist, wie es mal war

Ein Kommentar von Benedikt Mahler

Bayern, das ist eigentlich eine Erfindung. Nein, nicht nur eine, sondern mehrere Erfindungen. Die Herzöge und Könige haben Bayern einmal erfunden, damit sie es besser regieren können, die Kunst hat Bayern erfunden, damit man es dekorieren kann, die Kirche hat Bayern erfunden, als Ort ganz besonderer Frömmigkeit, der Kapitalismus hat Bayern erfunden, damit sich Folklore, Fußball und Autos noch besser verkaufen lassen und auch die CSU hat Bayern ein wenig miterfunden, als Freistaat im Staat, der anders ist als die anderen Bundesländer. Nach der aus CSU-Sicht verheerenden Landtagswahl stellt sich allerdings die Frage, ob sie diese Geschichte glaubhaft weitererzählen kann, als Partei, die auf Bundesebene Mühe hätte, sich über die Fünf-Prozent-Hürde zu retten.

"Deutschland geht es gut und Bayern ein bisschen besser", hat Markus Söder noch vor zwei Wochen lautstark betont, als ihm die Kanzlerin auf den letzten Metern doch noch Wahlkampfhilfe zugestand. In der Tat, die Arbeitslosenquote in Bayern ist so niedrig wie selten, die bayerische Wirtschaft boomt und das Oktoberfest lockte gerade wieder Millionen Menschen an bayerische Biertische. Bayern geht es gut, der CSU dagegen so schlecht wie nie seit 1950 und das klingt fast wie ein Paradox, waren die beiden doch meist engverbandelte Schicksalsgefährten. Die Volkspartei, als solche am Erfolg des Bundeslands nicht ganz unbeteiligt, steckt in einer historischen Krise und Schuld daran ist auch das überholte Bayern-Bild, an dem die CSU beharrlich festhält – denn Bayern ist längst ein anderes Land, als die von der Partei beschworene weiß-blaue "Vorstufe zum Paradies".

Neues Selbstverständnis der Menschen in Bayern

Bei der Landtagswahl erreichten die Christsozialen jetzt laut erster Hochrechnung gerade einmal 35,5 Prozent. Ein Desaster für die einstige 50 Prozent plus X Partei. Dabei ist die abgängige CSU-Wählerschaft nicht etwa nach links gerückt, sondern entschieden weiter nach rechts. Von der schwachen CSU profitiert eigentlich nur die AfD, die jetzt mit voraussichtlich 11 Prozent erstmalig in den Bayerischen Landtag einzieht. Die Zugewinne der Grünen speisen sich größtenteils aus den Verlusten der SPD.

Eine wirkliche parteienpolitische Veränderung, die den Bayern einen Machtwechsel bescheren würde, wird es aller Voraussicht nach mit diesem Wahlergebnis also nicht geben. Was sich dagegen schon seit längerer Zeit verändert, ist das Selbstverständnis der Menschen in Bayern. Der ehemalige Ministerpräsident Edmund Stoiber hat insofern nicht ganz unrecht, wenn er sagt, die CSU stünde deshalb so schlecht da, weil eine Million Deutsche, die sich über die Jahre in Bayern niedergelassen haben, gar nicht wissen, wie großartig die CSU doch früher einmal war. Nur sind sie nicht die einzigen, die sich daran nicht mehr erinnern können oder wollen.