Landshuter "Ganslberg" für Besucher öffnen: Appell an Söder

Weggefährten des weltbekannten Bildhauers Fritz Koenig (1924-2017) wollen dessen Künstlerhaus "Ganslberg" nahe Landshut für Besucher öffnen und sehen bei der Finanzierung den Freistaat in der Pflicht.

Verweis auf Studie

Der Kunstkurator Alexander Rudigier sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), dass die Gruppe, die seit Jahren das Projekt "Ganslberg" gemeinsam mit der Fritz-und-Maria-Koenig-Stiftung und dem Fritz-Koenig-Freundeskreis fördert, an Ministerpräsident Markus Söder und den neuen Kunstminister Markus Blume (beide CSU) appelliert , das Vorhaben voranzutreiben. Eine von der Stiftung vor einem Jahr in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie zur Nutzung des "Ganslberg" schließlich vor - auch dem Kunstministerium.

"Ganslberg" seit 2021 in Denkmalliste

Blumes Vorgänger als Kunstminister, Bernd Sibler (CSU), habe vor zwei Jahren zugesagt, mit dem Finanzminister sprechen zu wollen, sobald ein tragfähiges Konzept erarbeitet sei, betonte Rudigier. Auf Betreiben der Weggefährten, der Stiftung und des Freundeskreises wurde das Künstlerhaus 2021 in die Denkmalliste aufgenommen.

Historiker Wolfssohn verärgert

Über den Umgang mit Koenigs Erbe wird in Landshut seit seinem Tod 2017 diskutiert. Der Historiker Michael Wolfssohn empörte sich jetzt in der "Jüdischen Allgemeinen": "Wie würdigt und erhält die Kunstrepublik Deutschland Werk und Wirkung ihres Weltkünstlers? Mangelhaft bis ungenügend." Zwar gebe es in Landshut das Koenigmuseum, den "Ganslberg" hätten Bund, Stadt und Freistaat aber "erst vergammeln und dann abreißen lassen", so Wolfssohn. Quasi in letzter Minute sei es Freunden und Verehrern Koenigs gelungen, "diesen Vandalismus zu verhindern". Nun gelte es, dem Denkmal Leben einzuflößen.

Schöpfer der "Kugelkaryatide"

Fritz Koenig gilt als einer der bedeutendsten deutschen Bildhauer der Nachkriegszeit. Berühmt ist unter anderem seine Plastik "Große Kugelkaryatide N.Y.", die nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 in New York beschädigt aus den Trümmern des World Trade Centers geborgen wurde. Seit 2017 steht "The Sphere" - so ein weiterer Name - nahe der 9/11-Gedenkstätte.