So haben Buchhandlungen in Landshut den Neustart erlebt

Rike Dietl ist schon ein wenig nervös, so kurz vor der Wiedereröffnung ihres kleinen, aber feinen Buchladens in der Landshuter Neustadt: Gut 100 Quadratmeter misst die Verkaufsfläche. Es dürfen also, laut Verordnung, maximal fünf Kunden hereinkommen. Die Türe wird den ganzen Tag über offen gelassen. "Wir leben davon, dass die Leute zu uns hereinkommen, sich von uns Bücher empfehlen lassen, einfach mal so durch den Laden strömen. Und diese Sichtbarkeit hat jetzt die ganze Zeit über gefehlt", meint Dietl.

Buchhandel hat viel mit Kommunikation zu tun

Die Filialbuchhandlung Pustet in der Landshuter Altstadt darf, laut Verordnung, vierzig Kunden gleichzeitig in das Ladengeschäft lassen. Es ist mit 1100 Quadratmetern mehr als zehn mal so groß wie die kleine Buchhandlung Dietl in der Neustadt. Geschäftsführerin hier ist Franziska Schäfer. Sie findet: "Die Buchhändlerin oder der Buchhändler hat viel mit Kommunikation zu tun, das ist ja unser Beruf. Wir sprechen viel, lesen ja auch selber leidenschaftlich gerne und empfehlen dann auch gute Bücher. Gerade jetzt ist das sehr wichtig. Das war auch in den sechs Wochen sehr wichtig. Es ist sehr viel für Kinder und Jugendliche bestellt worden, Geschichten, aber auch Kinderbeschäftigung, Bastelbögen. Und bei den Romanen hat sich‘s dahingehend verlagert, dass die Leute sagen, ich möchte ne einfache, unkomplizierte, problemlose Geschichte lesen, also eher das Einfache, das Unterhaltende.“

Den Leuten ging das Leben ab

Gleich in aller Herrgottsfrühe sind die vermummten Kunden noch nicht besonders auskunftsfreudig. Die beiden Landshuter Buchhändlerinnen dafür umso mehr. Franziska Schäfer: "Also die Leute haben erzählen wollen, wie es ihnen so ergangen ist die letzten sechs Wochen. Sie sind alle froh, dass sie wieder raus können, dass wieder mehr Leben ist, das merkt man so richtig, dass den Leuten das abgeht. In den ersten paar Stunden waren es zehn, 15 Leute, die auch sonst regelmäßig kommen, die waren alle da. Fast wie ein Stammtisch, das ist schön, dass man sagt: ‚Hallo ich bin wieder da.‘“

Und Rieke Dietl fügt an: "Landshut ist eine sehr bürgerliche Stadt. Die Hochschulbibliothek hat intellektuell kaum Auswirkungen. Vieles geht hier einfach nicht, muss man schon sagen. Zum Beispiel linkspolitische Literatur tut sich nach wie vor sehr schwer hier.“ Und sie lacht.