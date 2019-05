Landschaftsmalerei zwischen Naturidylle und Dramatik

1927 ist Josef Wopfner hochbetagt in München verstorben, also lange vor der Zeit des Nationalsozialismus. Dennoch liegt auch auf seiner Landschaftsmalerei ein Schatten aus jenen dunklen Jahren. Rehabilitation, um nicht weniger geht es Museumsdirektor Wolf Eiermann:

"Dieses Verdikt, das sich auf gesamte Münchener Schule der zweiten Hälfte des 19. Jh. erstreckt, gilt es, aufzubrechen. Die Moderne hat leider in das Horn geblasen, dass diese Maler in die Ecke der Heimattümelei stellt und auch zu betulich wären, und so sind es heute noch wenige Kollegen, die es wagen diese Künstler auszustellen." Wolf Eiermann, Direktor Museum Georg Schäfer

Ein Wagnis, das sich lohnt, wie die Sonderausstellung zeigt. In Kombination mit Wänden in Wasserfarbenblau bis Türkis ist es fast so, als würden die Chiemsee-Gemälde von Wopfner ein leises Plätschern hören lassen oder das Rauschen sturmgepeitschter Wellen. Sie umtosen auf dem wohl berühmtesten Bild des Landschaftsmalers ein Ruderboot, mit dem Wilderer verfolgt werden.

Naturgewalten dominieren

Weiße Gischt über grüngründigem Abgrund, darüber ein düsterer Gewitterhimmel – Naturgewalten dominieren die große Malfläche und vermitteln eine Dramatik, bei der die sechs Figuren im Boot nur wie Beiwerk wirken. Erst bei näherem Hinsehen ist zu erkennen: Zwei davon sind bereits verletzt - mutmaßlich im Kampf mit den Wilderern. Und die Flüchtigen? Kurator David Grube zeigt auf ein nur postkartengroßes Ölbild neben der monumentalen Verfolgungsszene.

"Wir haben ein Boot mit Verfolgten in kleinstem Maßstab, weil gemalt vermutlich für den privaten Markt. Dagegen ist die Verfolgung wohl ein Großformat fürdie Ausstellung und ich finde es spannend, wie Künstler er heute vielleicht auf den ersten Blick etwas altbacken wirkt, damals den Markt bedient hat und bis heute großen Zuspruch auf Kunstmarkt findet." Wolf Eiermann, Direktor Museum Georg Schäfer

Auch der Schweinfurter Groß-Industrielle Georg Schäfer hatte bei seinen Aufenthalten am Chiemsee Gefallen an Wopfner gefunden und Gemälde und Zeichnungen in großem Stil erworben. Für Hauptwerke kann die Ausstellung deshalb auf eigenen Bestand bauen sowie Leihgaben aus Familienbesitz. Dazu gehört auch ein Gemälde, das der Künstler einem ganz besonderen Jagdfreund gewidmet hat.

Religiöse Botschaft durch Naturidyll aufgelöst

Bis 1872 hatte sich Wopfner einen Namen als Waldmaler gemacht, dann aber entdeckte er auch er wie viele seiner Künstlerfreunde den Chiemsee für sich. Jeden Sommer verbrachte er nun mit Skizzenbuch und Staffelei auf Frauenchiemsee. Und so entstand auch das berühmte "Ave Maria". Wieder nimmt dabei der See fast die ganze Leinwand ein. Nur klein sind aus der Ferne im Boot zwei Benediktinerinnen zu sehen, die ins Gebet versinken, als sie das Abendläuten vom Kloster hören. Spiegelglatt glänzt der See im Abendlicht. Das Naturidyll lädt die religiöse Botschaft auf.

Wasser scheint Wopfner magisch anzuziehen. In ausgestellten Skizzenbücher finden sich auch Zeichnungen von Rügen aber auch Gouachen, die am Gardasee entstanden sind. Und hat sich da bei der Frau mit Hut im Garten nicht ein Renoir in die Wopfner Ausstellung verirrt? Nein, für diese erste Werkschau überhaupt ist es Kurator Grube gelungen, einen ganz anderen Wopfner im Spätwerk zu zeigen:

"Das war schon so eine kleine Entdeckung, weil diese Werke alle aus Privatbesitz kommen. Man kann sehen, dass sich Wopfner zum Impressionismus hin entwickelt, wie bei "Garten in Frauenchiemsee" oder bei der Ehefrau in bürgerlicher Kleidung, die im Garten am Sticken ist." Wolf Eiermann, Direktor Museum Georg Schäfer