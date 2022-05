Landsberg drückt seinem ESC-Teilnehmer Malik Harris die Daumen

Zum Finale des Eurovision Song Contest (ESC) mit dem deutschen Teilnehmer Malik Harris drückt seine Heimatstadt Landsberg dem 24-Jährigen die Daumen. Der Landsberger tritt am Samstagabend mit seinem Song "Rockstar" in Turin an.

ESC-Kandidat Harris wünscht ukrainischem Finalisten den Erfolg

In Landsberg kann man die Finalshow, die um 21 Uhr beginnt, im Public Viewing verfolgen. Auf dem Hellmairplatz vor der "Sonderbar" wird eine Leinwand stehen. Die Stadt selbst zeigt das ESC-Finale auf der Landsberger Wiesn: Bei dem Volksfest, dass derzeit auf der Waitzinger Wiese stattfindet, wird dazu eine Leinwand vor dem Bierzelt aufgestellt.

Während die Landsberger Malik Harris die Daumen drücken, wünscht dieser selbst den ukrainischen Finalteilnehmern Kalush Orchestra einen Erfolg in Turin. Das wäre "eine schöne Sache und ein schönes Statement", sagte er dem BR. Der ESC sei "eine friedliche Veranstaltung, die den ganzen Kontinent vereint". Den Song "Stefania", mit dem Kalush Orchestra beim ESC antrete, finde er außerdem "ziemlich gut".

Lieber Landsberg statt Berlin

In Landsberg lebt Harris in einem gediegenen Wohnviertel, in dem hauptsächlich Reihen- und Einfamilienhäuser stehen. Einen Künstler wie ihn würde man hier zumindest nicht unbedingt vermuten. Und dabei soll es auch bleiben: Es sei ihm wichtig, "nicht wie so viele nach Hamburg oder nach Berlin zu gehen". Er wolle der Welt zeigen, "dass man es auch aus Landsberg schaffen kann".

Seit 2019 ist Harris bei Universal Music unter Vertrag. Neben zahlreichen Singles brachte er vergangenes Jahr mit "Anonymous Colonist" sein erstes Studioalbum heraus und stand bereits als Opener für Top-Acts wie James Blunt auf der Bühne.