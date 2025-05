Country im Knast: Johnny-Cash-Songs für Gefangene

Schnappschüsse vom Schwarzfischen an einem Landsberger Bach

Erst vor Kurzem sind bislang unbekannte Fotos von Cash aus dieser Zeit aufgetaucht. Darunter Schnappschüsse, die den späteren Country-Sänger mit seiner ersten Gitarre zeigen, aber auch beim Segeln auf dem Ammersee, beim Schwarzfischen an einem Landsberger Bach oder bei der Bescherung unter einem deutschen Weihnachtsbaum.

Unter dem Titel "Cash in Barbaria" wurden die Fotos im vergangenen November als Bildband veröffentlicht. Bei der Buchpräsentation im Landsberger Plattenladen "Discy" spielte die Band Take4friends ein paar Cash-Songs. Damals entstand die Idee für einen Cash-Tribute-Abend im Gefängnis.

Auch die Gefangenenband spielt Cash-Songs

Bassist Joshi Treude von Take4friends rief einfach in der JVA an und fragte nach – und dort war man von der Konzertidee sofort angetan. Denn Anstaltslehrer Mario Lattermann-Mailänder, der für das Kulturprogramm in der JVA zuständig ist, ist selbst Cash-Fan: "Wir sind gerade dabei, eine kleine Gefangenenband aufzubauen, und da spielen wir auch einige Lieder von Johnny Cash nach."

Etwa drei bis vier Mal im Jahr gibt es Konzerte im Landsberger Gefängnis, meistens Rockbands, aber auch mal ein Gospelkonzert in der Kapelle der JVA. Für Anstaltsleiterin Monika Groß gehört das durchaus auch zur Resozialisierung: "Damit sie sehen, dass man abends auch was anderes machen kann als nur in der Kneipe hocken."