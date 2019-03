Landestheater Oberpfalz präsentiert "Resl Unser"

In Weiden präsentiert das Landestheater Oberpfalz heute Abend eine Uraufführung: Das Stück "Resl Unser" von Autor Bernhard Setzwein beschäftigt sich mit Therese Neumann von Konnersreuth, auch genannt "Resl von Konnersreuth".

Wahre Geschichte als Aufhänger des Stücks

Bereits vor der Premiere heute Abend hatte das Stück bei Resl-Verehrern für Misstrauen gesorgt. Das Stück nimmt die Zuschauer mit in die späten 1920er-Jahre. Die angeblichen Wundmale der "Resl von Konnersreuth" beschäftigen da schon die Menschen - nicht nur in der Oberpfalz.

Autor Bernhard Setzwein und Regisseur Till Rickelt orientieren sich in ihrem Stück an einer wahren Geschichte: Theatermacher aus Wien planen 1927 einen Film über die Resl und verpflichten dazu die Stummfilmschauspielerin Lillian Gish aus Hollywood. In "Resl Unser" machen sich Filmemacher und Hollywoodstar gemeinsam auf den Weg nach Konnersreuth, um das "Mysterium Resl" direkt erleben zu können. Vor Ort treffen sie auf Anhänger und Zweifler und einen Pfarrer, der den Zugang zur Resl und ihren Wundmalen kontrolliert.

Macher in Kontakt mit "Resl"-Verehrern

Damals wie heute wird über die Frau aus Konnersreuth im Landkreis Tirschenreuth kontrovers gestritten. Während die Wundmale für die Einen ein großer Schwindel sind, ist Therese Neumann für Andere eine Heilige. Bereits im Vorfeld haben die Macher des Stücks deshalb den Kontakt mit Resl-Anhängern gesucht, um Misstrauen gegen das Projekt auszuräumen.

Zu sehen ist "Resl Unser" bis zum 23. März in der Regionalbibliothek Weiden. Insgesamt sind sechs Vorstellungen geplant.