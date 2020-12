Landestheater Oberpfalz zeigt Kinder-Weihnachtstück im Stream

Das Landestheater Oberpfalz in Leuchtenberg im Kreis Neustadt an der Waldnaab überträgt das Kinder-Weihnachtsstück „Ox und Esel“ kostenlos im Internet. Interessierte können es auf Youtube über den hauseigenen Kanal sehen. Das teilte eine Sprecherin mit.

Mehrere Termine geplant

Ursprünglich sollte das Stück mit den Schauspielern Doris Hofmann und Johannes Aichinger in der Max-Reger-Halle in Weiden wieder aufgenommen werden, aufgrund des Lockdowns sind Aufführungen in ihrer bisherigen Form aber nicht möglich. Die virtuelle Inszenierung findet am 20., 22. und 26. Dezember jeweils um 16 Uhr sowie am Heiligen Abend um 14 Uhr statt. Am 20. Dezember können Kinder und Eltern den Schauspielern nach der gestreamten Aufführung online Fragen stellen und mit diesen sprechen.