Landestheater Oberpfalz lässt "Mythos Klankermeier" aufleben

Die Stadt Weiden in der Oberpfalz im Jahr 1971: aus einem verschlafenen Nest in der Provinz ist das Sündenbabel Bayerns geworden. Schuld daran ist Walter Klankermeier, der in der Fortuna-Bar Striptease und sogar Live-Sex auf die Bühne bringt.

Der Skandal war perfekt

Als der Pfarrer am Sonntag in der Kirche wieder einmal gegen die freizügigen Shows predigt, steht der Nachtclubkönig auf und präsentiert Rechnungen aus seiner Bar, die von anwesenden Herren in den Kirchenbänken stammen sollen. Katholische Kommunalpolitiker hatten an einem Wochenende 4.000 Unterschriften gegen den vermeintlichen Sündenpfuhl gesammelt. Obwohl sie sich offenbar selbst heimlich in der Fortuna-Bar herumtrieben. Der Skandal war perfekt.

Stück fußt auf wahren Begebenheiten

Soweit die Realität. Das Theaterstück "Pfui! Die Klankermeier-Saga" fußt zwar auf solchen wahren Begebenheiten, dennoch bringen BR-Journalist Uli Scherr und das Landestheater Oberpfalz Fiktion auf die Bühne. Der Mensch Walter Klankermeier sei schwer zu fassen als Ganzes. Außerdem gebe es unzählig viele Geschichten über ihn von sehr vielen Zeitgenossen.

Mit vielen Zeitzeugen gesprochen

Uli Scherr hat mit sehr vielen Zeitzeugen gesprochen - und die Gesichter des Gastronomen wurden immer mehr im Zuge der Recherchen, sagt er. "Ein feiner Mensch, ein Herz von einem Mensch" oder auch "Der Klankermeier war kein Ehrenmann", all das bekam der Autor zu hören. Dennoch: "Wir machen kein Dokumentartheater", sagt der Journalist und Autor.

Von Augsburg nach Chicago

Walter Klankermeier verlässt seine Heimatstadt Augsburg nach einer Metzgerlehre, ihn zieht es in die USA, nach Chicago. Dort lebt er einige Jahre, bevor er 1968 nach Weiden kommt und in der Bahnhofstraße die "Fortuna-Bar" eröffnet. Weitere Lokale und Diskotheken folgen. "Klanki" ist schnell Stadtgespräch. Er gilt als Schlitzohr, ihm werden Geschäftssinn und Tabulosigkeit nachgesagt.

Schlitzohr mit krimineller Energie

Und auch kriminelle Energie. Für seine freizügigen Shows wirbt er mit Slogans wie "In Hamburg verboten, in Weiden geboten" und verspricht den "schärfsten Strip Bayerns". Schnell wird man auch überregional auf das Etablissement aufmerksam, denn "jeder echte Bayer geht zu Klankermeier" wirbt er. Die deutschlandweite Presse schaut erstaunt aber auch belustigt auf Bayerns "Sündenbabel" in der Oberpfalz.