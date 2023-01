Landestheater Oberpfalz hat neuen künstlerischen Leiter

Christian Schnell ist der neue künstlerische Leiter beim Landestheater Oberpfalz. Das teilt eine Sprecherin des Landestheaters mit. Der gebürtige Berliner war bislang Intendant verschiedener Landes-, Stadt- und Privattheater sowie Festivals in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Bekannt ist er auch als Intendant und Produzent der Altmühlsee-Festspiele in Mittelfranken oder der Jedermann-Festspiele in Potsdam.

Regiedebüt wird der "Jedermann" in Leuchtenberg

20 Jahre lang leitete er über 100 Inszenierungen in ganz Deutschland, seit Januar ist er nun künstlerischer Leiter des Landestheaters Oberpfalz und bereitet bereits den Spielplan für den kommenden Winter 2023/2024 vor. Im Sommer will er in Leuchtenberg den "Jedermann" auf die Bühne bringen und damit sein Debut als Regisseur beim Landestheater geben.

Erfahrener Theatermacher ersetzt Till Rickelt

Geschäftsführer Wolfgang Meidenbauer freut sich über einen erfahrenen Theatermacher, der die spezifischen Strukturen des Hauses, aber auch die regionalen Bedürfnisse der nördlichen Oberpfalz kenne. Ende Dezember wechselte der bisherige künstlerische Leiter Till Rickelt als Intendant an das Theater in Ravensburg. Derzeit läuft der so genannte Winterspielplan des Landestheaters.

Am 21. Januar hat „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ Premiere in der Regionalbibliothek Weiden. Am 28. Januar findet die Uraufführung eines Stückes über den illustren Weidener Nachtclubkönig Walter Klankermeier statt mit dem Titel "Pfui! Die Klankermeier Saga". Auch der Kartenvorverkauf für die Sommerfestspiele auf der Burgruine Leuchtenberg läuft bereits. Zu sehen sind u.a. "Krabat" im Freilandmuseum in Neusath-Perschen, "Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk" in Leuchtenberg oder auch "Das Neinhorn" an verschiedenen Spielorten.