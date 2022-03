Landestheater Niederbayern: Umstrittene Vertragsverlängerung

Vertragsverlängerung, aber mit Befristung

Der Zweckverband entschied sich aber, Tilchs und Colemans Verträge zu befristen. Sie sollen bis zum Sommer 2026 laufen - mit der Vereinbarung, dass es darüber hinaus keine weitere Verlängerung geben wird. Die Stellen sollen im Herbst 2024 ausgeschrieben werden, damit es ab der Spielzeit 2026/2027 eine neue Spitze gibt.

Was sich wie ein Kompromiss zur Güte liest: Der Zweckverband will bald eine neue Stelle schaffen, und zwar die eines Chefdirigenten. Der soll ab dem kommenden Jahr gemeinsam mit Generalmusikdirektor Basil Coleman die Niederbayerische Philharmonie leiten. Damit soll die derzeit unbesetzte Stelle des Kapellmeisters aufgewertet werden, lautet die offizielle Begründung. Der Orchestervorstand bezeichnet diese Entscheidung als "Schritt in die richtige Richtung".

💡 Hintergrund:

Das Landestheater Niederbayern wurde 1952 gegründet und bespielt die Stadttheater in Passau, Landshut und Straubing sowie vereinzelt andere Spielorte in Niederbayern. Das Orchester des Landestheaters ist die Niederbayerische Philharmonie.