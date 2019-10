Die Zukunft des Landestheaters Niederbayern steht auf dem Spiel

Der Entwurf für die Generalsanierung stand im Februar

Das Proben und Spielen im Zelt auf dem Messegelände in Landshut sollte nur eine Zwischenlösung sein, weil die alte Spielstätte in der Altstadt sanierungsbedürftig ist. Immer wieder wurden Umbaupläne gemacht, verschoben und dann, endlich, eine Lösung gefunden. Im Februar feierte die Stadt Landshut den Entwurf des Architekturwettbewerbs für die Generalsanierung: einen Um- und Neubau der Spielstätte an alter Stelle, Fertigstellung vielleicht schon 2024. Das gab Aufwind, auch den Zuschauern, sagt Stefan Tilch:

"Wir haben wachsende Zuschauerzahlen, 5.000 mehr in der letzten Spielzeit. Wir haben entgegen jedem Trend auf Bundesebene wachsende Abozahlen, allein der Freundeskreis des Theaters ist auf über 1.000 gestiegen. Wir stehen da wie eine Eins." Stefan Tilch, Intendant Landestheater Niederbayern

Die Auslastung in Landshut liegt – trotz der widrigen Umständen im Zelt – bei rund 70 Prozent, in Straubing und Passau bei über 90 Prozent. Das Gute am Zelt übrigens: Endlich ist Platz für mehr Orchester. "Der Ring des Nibelungen" und "Tristan und Isolde" stehen auf dem Spielplan.

Solche Produktionen hätten auch im neu geplanten Haus Platz. Doch jetzt sind die Pläne gestoppt. Die Stadt hat Angst vor Überschuldung: Im neuen Haushaltsentwurf fehlen 110 Millionen Euro – zu viel, sagt Oberbürgermeister Alexander Putz und muss Projekte streichen.