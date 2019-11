Rettet der Freistaat das Landestheater Niederbayern?

Der begeisterte Applaus des Publikums war Kunstminister Bernd Sibler in Landshut sicher, zumal er nach eigener Aussage "seinen einzigen freien Abend" der "kommenden Monate" für diesen Krisen-Besuch geopfert hatte. Auf dem Spielplan stand die Premiere von "Amadeus", ein Stück über die Intrigen eines neiderfüllten Konkurrenten gegen Wolfgang Amadeus Mozart.

An undurchsichtigen Entscheidungen herrscht auch in der Kommunalpolitik derzeit kein Mangel. So, wie es aussieht, muss die Stadt Landshut ihre ehrgeizigen Sanierungspläne urplötzlich auf Eis legen und die laufenden Planungen für einen repräsentativen Theater-Neubau an der Isar auf Jahre hinaus stoppen.

Angeblich waren die Haushaltsprobleme nicht vorhersehbar. Das würde bedeuten, dass das Theater mindestens fünfzehn Jahre im Ausweichquartier spielen müsste, einem maroden Zelt am Messepark, wo sich angeblich Ratten tummeln, Lärmprobleme bestehen und die Kanalisation nicht richtig funktioniert. Außerdem ist das Dach bereits undicht. Die Theatermacher bezweifeln, ob sie unter diesen Umständen durchhalten können.

"Sehr emotionale" Begegnung

Kunstminister Bernd Sibler erreichten die Meldungen über die Finanzkrise auf einer Dienstreise in Israel. Die ganze Delegation sei "in Unruhe geraten", so der Minister, darunter 19 Vertreter bayerischer Hochschulen.

Bei einem als "informell" bezeichneten Treffen zwischen Sibler, dem Landshuter Oberbürgermeister Putz sowie Vertretern des Landshuter Stadtrates einerseits und dem Ensemble des Landestheaters und dem Vorstand der Theaterfreunde andererseits schilderten die Künstler einer Pressemitteilung zufolge kurz vor der Premieren-Vorstellung, was die Nachricht aus dem Landshuter Stadtrat für sie und das Landshuter Publikum bedeute. Eine halbe Stunde soll es "teils sehr emotional" zugegangen sein, insbesondere, was es "täglich heiße, in einem provisorischen Zelt proben und spielen zu müssen".