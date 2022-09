Landestheater Coburg startet in neue Spielzeit: Umzug in Planung

Das Landestheater Coburg ist am Dienstag mit einer Vielzahl an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die neue Saison gestartet . Theaterintendant Bernhard F. Loges freut sich insbesondere, wieder vor viel Publikum spielen zu können.

Landestheater Coburg: Fachkräftemangel macht sich bemerkbar

In der letzten Saison machte die Corona-Pandemie oftmals einen Strich durch die Rechnung, so Loges, der das Theater auch nach dieser Saison verlassen wird. Gut 20 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat Loges heute vorgestellt, allerdings darauf verwiesen, dass der Fachkräftemangel nun auch in Coburg deutlich zu spüren sei. "Viele Stellen im gesamten Haus sind nach wie vor unbesetzt, was auch zu Engpässen in vielen Abteilungen führt", so der Intendant in seiner Ansprache an die Mitarbeiter.

Umzug ins Globe 2023

Im kommenden Frühjahr soll dann der Umzug in das neue Theater Globe in Coburg stattfinden, weil das Landestheater saniert und umgebaut wird. "Wir hoffen, dass es mit dem geplanten Umzug diesmal klappt", so Loges. Zuletzt wurde die Betriebserlaubnis für das Landestheater verlängert, da es auf dem Globe-Gelände Bauverzögerungen gab .

Shakespeares Werke im Landestheater Coburg

Am 19.9.22 wird die erste Vorführung stattfinden. "Faust Verdammnis" wird in der Coburger Moritzkirche gespielt. Unter anderem wird es hier auch eine Kooperation mit dem Symphonischen Chor aus Bamberg geben, kündigte Loges an. Die erste Aufführung im Landestheater ist für den 23.9.22 geplant, dann sollen Shakespeares Werke auf dem Spielplan stehen.