Landestheater Coburg: Letzter Spielplan vor Umzug ins "Globe"

Das Landestheater Coburg hat den Spielplan für die Saison 2022/2023 vorgestellt. Der Spielplan sei vom bevorstehenden Umzug in die noch im Bau befindliche Ersatzspielstätte "Globe" geprägt. Die Betriebsgenehmigung für das Landestheater in den ursprünglichen Räumen war erst zuletzt bis Mitte des kommenden Jahres verlängert worden.

Vorstellungen finden auch in Reithalle und in der Morizkirche statt

Einige Produktionen des Theaters werden deshalb nicht im Großen Haus, sondern in der Reithalle, der Morizkirche, dem Kongresshaus Rosengarten oder der Alten Kühlhalle aufgeführt, hieß es von den Verantwortlichen. Man habe den Spielplan mit großem Aufwand und großer Freude in den vergangenen Wochen an die neuen Gegebenheiten und den Verbleib im Großen Haus angepasst, sagte Intendant Bernhard F. Loges dem Bayerischen Rundfunk.

Die kommende Spielzeit ist zugleich die letzte für Intendant Loges. Er verspüre große Vorfreude und Erleichterung, denn eine letzte Spielzeit ohne Haus sei alles andere gewesen als das, was er sich gewünscht habe. So könnten die Zuschauerinnen und Zuschauer bis zum Auszug im Mai noch Abschied vom Großen Haus nehmen, so Loges weiter.

Shakespeare eröffnet, Brecht und Weill schließen die Saison ab

Den Auftakt der neuen Spielzeit macht das Schauspiel "Shakespeares sämtliche Werke" am 23. September. Die letzte große Produktion im sanierungsbedürftigen Großen Haus ist "Die Dreigroschenoper" von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Die Premiere findet Ende Februar statt. Nach einer coronabedingten Zwangspause werden für die kommende Spielzeit wieder verschiedene Abonnements angeboten.