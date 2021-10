vor etwa einer Stunde

Landestheater Coburg: Direktorenmodell statt Intendanz

Das Landestheater in Coburg wird in Zukunft nicht mehr von einem Intendanten oder einer Intendantin geleitet: Wenn der Vertrag von Bernhard F. Loges in zwei Jahren ausläuft, sollen mehrere Direktoren die Leitung des Theaters übernehmen.