Landessynode diskutiert über Sparmaßnahmen und Impfpflicht

Die evangelische Kirche muss Stellen einsparen. Um 30 Prozent verringern sich die Einnahmen bis zum Jahr 2030 – so die Schätzung. Hinzu kommt die wichtige Zukunftsaufgabe Klimaschutz. Die Landeskirche will durch weniger Neubauten ihre Energiebilanz bei Gebäuden reduzieren.

Bedford-Strohm gegen allgemeine Impfpflicht

In einer allgemeinen Impfpflicht sieht Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm keine Lösung. Freiheitseinschränkungen gegenüber Ungeimpften, die sich strikt am Risikopotential der einzelnen Menschen orientieren, seien jedoch legitim, so Bedford-Strohm: "Denn wenn Ungeimpfte durch ihre Entscheidung ein vielfach größeres Risiko für andere bedeuten, müssen sie auch die dadurch notwendigen Freiheitbeschränkungen akzeptieren."

Präsenzgottesdienste an Weihnachten finden statt - für alle

Trotz der aktuell hohen Corona-Infektionszahlen macht der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm den Gläubigen Hoffnung: An Weihnachten sollen alle, die das möchten, einen Gottesdienst in Präsenz feiern können. Auch für Nicht-Geimpfte müssten Gottesdienste möglich sein, so Bedford-Strohm.