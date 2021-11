Landessynode: ausgeglichener Haushalt und trotzdem Sparzwang

Im Mittelpunkt der Beratungen der evangelischen Landessynode in Geiselwind stand der Haushalt der Landeskirche. Klar ist den Synodalen, es muss gespart werden, denn bis 2030 werden die bayerischen Protestanten 30 Prozent weniger Geld zur Verfügung haben, so eine Schätzung.

Corona: Dank für Diakoniemitarbeiter - Absage an Impfpflicht

Dank sprach die Synode allen Mitarbeitenden der Diakonie für ihren, so wörtlich, außerordentlichen Einsatz in der Corona-Pandemie aus. Einer allgemeinen Impfpflicht erteilte der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm erneut eine Absage. Angesichts langer Impfschlangen sei vielmehr zu prüfen, ob auch in Apotheken geimpft werden solle, so der bayerische Landesbischof.

Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs - mehr Personal für Prävention

Zum Schutz vor sexualisierter Gewalt will die Synode zukünftig Gemeinden besser schulen. Die dafür zuständige Fachstelle wurde auf 8,5 Personalstellen ausgeweitet. 17 neue Fälle sexualisierter Gewalt sind in diesem Jahr in der evangelischen Kirche in Bayern bekannt geworden. Insgesamt wurden der evangelischen Landeskirche 166 Fälle sexualisierter Gewalt gemeldet.

Die nächste Tagung der Landessynode ist Ende März geplant.