Landeplatz: NASA ehrt Science-Fiction-Autorin Octavia E. Butler

Ehrung für eine feministische schwarze Autorin: Der Name der im Februar 2006 verstorbenen Octavia E. Butler wird künftig auf der Landkarte des Mars zu finden sein, und zwar genau dort, wo die Sonde Perseverance landete. Es gebe "keine bessere Person", um diesen Ort zu würdigen, so NASA-Sprecher Thomas Zurbuchen. "Ihr Grundsatz, wenn du über Wissenschaft schreibst, mache das präzise, ist genau das, worum es den Wissenschaftlern bei der NASA geht. Ihr Werk inspiriert immer noch Wissenschaftler und Ingenieure weltweit, und zwar im Namen einer kühneren, gleichberechtigten Zukunft für alle."

Butler (1947-2006) war die erste Afroamerikanerin, die den nach dem Verleger Hugo "Gernsback" Gernsbacher benannten Literaturpreis und den von der amerikanischen Science-Fiction-Gilde vergebenen Nebula-Preis erhielt. 1995 wurde ihr der mit 295.000 Dollar dotierte Genius Award des MacArthur-Fellows-Programm zuerkannt. Deutschsprachige Ausgaben ihrer Romane erschienen beim Heyne-Verlag, etwa die "Xenogenesis"-Trilogie und die Textauswahl "Wilde Saat".

Sie sah hellsichtig rechten US-Präsidenten voraus

Mehr als vierzehn Jahre nach ihrem Tod erschien ihr Roman "Parable of the Sower" (Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld) aus dem Jahr 1993 abermals und landete in der Bestsellerliste der "New York Times". Grund dafür: Butler hatte in den Neunzigerjahren die Welt um 2020 beschrieben, die vom Klimawandel und von Rassenunruhen erschüttert wird. Die 1998 erschienene Fortsetzung "Parable of the Talents" berichtet über einen rechten US-Präsidenten, der Amerika wieder "groß machen" will - eine hellsichtige Vorwegnahme der Realität.

Die Heldin des "Gleichnisses vom Ackerfeld", Lauren Olamina, träumt vom Mars, den sie für eine "ganze andere Welt" hält, die der Menschheit, die ihren eigenen Planeten zur Hölle gemacht habe, leider "zu nahe" sei.

Schon der Landeplatz des ersten Mars-Rovers "Curiosity" (Neugier) war von der NASA inoffiziell nach einem berühmten Utopisten benannt worden: Ray Bradbury, der 1950 seine "Mars-Chroniken" veröffentlicht hatte und mit "Fahrenheit 451" berühmt wurde.

Der Ort, an dem die Mars-Sonde "Pathfinder" 1997 niederging, trägt den Namen des legendären, 1996 verstorbenen Astronomen Carl Sagan. Er entwarf die vergoldeten Datenplatten der beiden Voyager-Sonden, die als einzige menschengemachte Geräte bereits das Sonnensystem verlassen haben und in den Tiefen des Alls von den Errungenschaften der Menschheit künden sollen.