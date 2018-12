Land_Scopes - Münchner Stadtmuseum zeigt Landschaftsfotografie

Wie in silbern glänzendes Mondlicht getaucht erscheint die südliche Szenerie, Kiefern, ein paar vereinzelte Häuser, eine schlummernde Wolke über der Senke am Horizont. Erst spät nimmt das wandernde Auge ein Areal streng angeordneter kleiner Unterkünfte wahr: ein Flüchtlingslager an der türkisch-syrischen Grenze. Der Fotograf Richard Mosse hat das Bild, das er Weltengemälde nennt, 2017 aufgenommen - mit einer militärischen Wärmebildkamera. Ein Meisterwerk. In die berauschend unwirkliche Schönheit dieses nächtlichen Panoramas mit den kilometerweit sichtbaren Details schleicht sich ein Gefühl von Bodenlosigkeit, sagt Co-Kuratorin Christina Leber, von der DZ Bank Kunstsammlung: "Dadurch dass man allein gelassen ist vor der Landschaft, wird man zurückgeworfen auf sich selbst –und dadurch geht man einen ganz anderen Dialog mit Kunstwerken ein, als wenn man eine Person sieht. Dann ist man mehr im Außen; und ich finde, Landschaft erzeugt eher eine Innensicht als eine Außensicht."

Seelenresonanz zur Landschaft

Die beeindruckenden Werke dieser Ausstellung stammen aus den Beständen der DZ Bank Kunstsammlung: Die grafische Schönheit einer Brombeerhecke vor Schnee. Die verwilderten Biotope von Tschernobyl. Jenseits von eigenem Erleben gehen wir in Seelenresonanz zur Landschaft, selbst über Bilder. Der Mars? Kennen wir: Thomas Ruff hat die Daten der NASA bildlich bearbeitet. Durch die 3-D-Brille kommt dem Betrachter eine Art felsiger Stalagmit entgegen, fast greifbar. Willkommen in unserer stellaren Zukunft! Gut, sich schon mal ein Bild zu machen. Seit die Landschaft nicht mehr gottgeschaffen erscheint, kann man die Sehnsuchtsidylle mit rauschenden Baumriesen und wogendem Wiesengrund auf Beate Gütschows Computerszenerien nur noch als künstliches Paradies empfinden. Denn längst hat der Mensch die Natur in Wüstungen verwandelt: Das sieht mal elendig aus wie auf Walter Niedermayrs Porträts einer geschundenen Alpinlandschaft. Oder folgt bei den stillgelegten Braunkohlehalden in Brandenburg so stark einer malerischen Komposition, dass die misshandelten Landstriche dystopische Erhabenheit ausstrahlen.

Landschaft konserviert Spuren

Landschaft ist politisch. Manchmal hat sie sogar Humor dabei: dann überwuchert sie, wie im vietnamesischen Dorf Vinh, die Plattenbau-Träume der Deutschen Demokratischen Republik, die hier nach dem Vietnamkrieg Wiederaufbauarbeit leistete -aber der Dschungel war stärker als DDR-Beton. Landschaft konserviert aber auch Spuren, gibt sie nicht mehr her, wie in den Bildern von Stephan Schenk: "Wenn Sie die Schlachtfelder an der Westfront, wenn die heute umgepflügt und bearbeitet werden, kommt heute noch tonnenweise Munition aus Ersten Weltkrieg zum Vorschein; und an diesen Orten, wo ich war, es ist einfach diese imaginierte Stelle, wo Leben erloschen ist." Stephan Schenk hat den Boden fotografiert, auf dem Millionen Tote im Ersten Weltkrieg starben: Ein Stück Erde nur in Schwarzweiß, unspektakulär, Blätter, Holzstückchen, Steine, Gras. Aber die Fotomotive sind gewebt. Zwei große Teppiche hängen an der Wand, aus einem 14-teiligen Kreuzweg. Die Tapisserien lassen unsichtbare Geschichte wieder stofflich werden, das kann man spüren, wenn man davor steht.

Suchen und Irren

Wie sich die Kräfte der Landschaft formen, erkunden die Künstler, und führen den Betrachter auch in die Irre. Was zum Beispiel ist das? Eine galaktische Supernova-Explosion? Der Schweizer Raphael Hefti hat Lycopodium, die Sporen eines selbst entzündlichen Schlangenmooses, auf buntes Baryt-Papier gestreut: Das Farbleuchten entsteht durch die Verbrennung direkt auf dem Papier. Eine kameralose Aufnahme, ein Luminogramm. ((Weniger spektakulär, genauso rätselhaft das schwarzweiße Bilderpaar zweier kugeliger Formen in Kopfgröße, eine weiße wie in einer Höhle geborgen, eine dunkle wie von unten erleuchtet. Zwei analoge Abzüge derselben Aufnahme, Variationen in der Dunkelkammer von Dörte Eißfeldt. Die Übertragung einer unmittelbar sinnlichen Empfindung: "Das ist ein Foto vom Schneeball in der Hand, und mir ging es einmal darum, dass ich die Kugel, die gleich schmilzt, wie ein Bildhauer festhalte. Und dann ist es die Kälte, die ich in der Hand spüre, in Wärme zu verwandeln."

Längst ist diese Welt aus jedem Winkel heraus und dem All herab erfasst und kartografiert. Dan Holdsworth hat die flächendeckende Vernetzung in visuelle Poesie transformiert. Ohne wirklich zu verstehen, auf welche Weise er diese digitale Topografie montiert hat, zieht sich ein zerklüftetes superfeines Netz über abstrakte Landschaftsformen -als hätten Millionen von Spinnen die Welt einfach eingesponnen.

