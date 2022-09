Lamplbruderschaft: Hilfe für "verschämte Arme" in Passau

Je näher der Winter rückt, desto zahlreicher werden die Anfragen, die die Lamplbruderschaft erhält. Etwa zehn Schreiben sind es im Monat. Die Bittbriefe bedürftiger Menschen berühren Max Absmeier, der schon seit zwölf Jahren Armenbetreuer ist, noch immer sehr.

"Die Bruderschaft kümmert sich um sogenannte verschämte Arme, das sind Bürgerinnen und Bürger der Stadt Passau, die in Not geraten sind und von uns Hilfe bekommen, wenn wir von dieser Not erfahren." Max Absmeier, Armenbetreuer der Lamplbruderschaft

Vom Rettungstaucher zum Sozialfall

Auch Peter Holz wird von den Lamplbrüdern unterstützt. Der ehemalige Rettungstaucher und passionierte Motorradfahrer verlor durch einen schweren Unfall ein Bein und lebt seitdem von der Sozialhilfe. "Wenn die Lamplbrüder nicht wären, wüsste ich nicht wohin," sagt er.

Über die regelmäßigen Besuche von Max Absmeier freut sich Peter Holz sehr. Er braucht neue Jeans, da diese durch die Beinprothese immer wieder kaputt gehen. Doch auch die Gespräche mit dem Armenbetreuer tun ihm gut.

Zum Artikel: "Immer mehr älteren Menschen in Deutschland droht Armut"

Bruderschaft mit langer Geschichte

Die Lamplbruderschaft, die ursprünglich als Berufsorganisation der "Liebfrauen Schiffleute und Salzfertiger Bruderschaft" in Passau gegründet wurde, ist eine der ältesten noch existierenden Bürgervereinigungen der Welt, deren Anfänge bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen.

Seit Anfang an hat sich sie Bruderschaft zum Ziel gesetzt, notleidende Passauer zu unterstützen. Davon gibt es heute mehr als man annehmen würde, sagt Bruderschaftsmeister Ludwig Bauer: "Die versteckte Armut in Passau ist groß geworden, es handelt sich hierbei um Rentner, die von einer ganz, ganz kleinen Rente leben müssen, die aber nicht auf das Amt gehen und nicht um Hilfe betteln, sondern einfach so dahinleben."

Mitglied der Lamplbruderschaft werden zu dürfen, ist eine Ehre und Passauer Bürgern vorbehalten, die sich um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Unter ihnen sind Ärzte, Studiendirektoren und Rechtsanwälte, genauso wie Bäckermeister, Schreiner und Landwirte. 140 Mitglieder insgesamt.

Zusammenarbeit mit Pfarreien und Sozialämtern

Um zu erfahren, wer wirklich bedürftig ist, arbeiten die Lamplbrüder mit Pfarreien und Sozialämtern zusammen, weil sich nicht jeder arme Mensch traut, einen Bittbrief zu schreiben. Neben Max Absmeier kümmern sich noch zwei weitere Armenbetreuer um 140 Einzelpersonen und Familien, die derzeit betreut werden.

Die derzeitige Krisensituation bedeutet auch für die Lamplbruderschaft eine neue Herausforderung, sagt Max Absmeier: "Ich nehme an, dass sich noch zusätzlich Bedürftige melden werden, zu denen, die wir schon betreuen, und wir erwarten auch, dass wir von der Lamplbruderschaft vielleicht mehr Geld ausschütten müssen als die vergangenen Jahre."