Lage in Afghanistan: "Desaster für Muslime weltweit"

Die Taliban haben die Kontrolle über Afghanistan ergriffen. Besonders gefährdet: afghanische Ortskräfte, die mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben, aber auch Mitarbeiter von ausländischen NGOs vor Ort. Die Bundesregierung hat eingestanden, man habe die Lage falsch eingeschätzt. Kritik kommt von Seiten der Religionsgemeinschaften, aber auch verzweifelte Appelle, den Menschen in Afghanistan zu helfen.

Friedensbeauftragter der EKD: Ereignisse waren vorhersehbar

"Nichts ist gut in Afghanistan" – die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmannn kassierte 2010 Häme und Kritik für diesen Satz. Am Tag nachdem die Taliban Afghanistans Hauptstadt Kabul unter ihre Kontrolle gebracht haben, zeigt sich, wie richtig sie lag. Trotzdem gab sich Außenminister Heiko Maas überrumpelt von den Ereignissen. Der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Renke Brahms sagt, das war vorhersehbar:

"Viele haben gewarnt. Und für mich war spätestens nach dem Fall von Kundus die Situation so, dass ich dachte, das kann nicht mehr lange dauern, dass auch der Angriff auf Kabul ansteht. Also insofern ist diese zögerliche Haltung auch gerade gegenüber den gefährdeten Gruppen und den Ortskräften wirklich skandalös. Auch diese bürokratischen Hürden, die noch in den letzten Wochen aufgebaut worden sind, dass Leute keine Ansprechpersonen und Büros gefunden haben in Kabul, zu denen sie gehen konnten, wo sie ihre Anträge stellen konnten. All das finde ich unmöglich. Und das hat die Menschen jetzt in eine äußerst bedrohliche Situation gebracht. Da kann man nur wirklich den Kopf schütteln."

So viele Menschen wie möglich aus Afghanistan bringen

Nun sei es das Gebot der Stunde, so viele Menschen wie irgend möglich aus Afghanistan rauszubringen, sagt auch der Vorsitzende der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick:

"Diese Luftbrücke muss unbedingt eingerichtet werden und dann auch funktionieren. Ich hoffe, dass das alles möglich ist. Und dann müssen natürlich zuerst die ausgeflogen werden, die auch mit den deutschen Truppen und mit den Hilfsorganisationen zusammengearbeitet haben. Für die haben wir eine große moralische Verpflichtung. Auch unsere Leute sollen herausgebracht werden. Und dann natürlich auch alle anderen, die jetzt Ängste haben. Da könnte ein Flüchtlingskatastrophe kommen. Ich denke, zunächst einmal werden die Taliban auch die Grenzen schließen. Die werden nicht so viele rauslassen wie raus möchten. Von daher muss unbedingt die Außenpolitik Kontakt mit den Taliban aufnehmen und zumindest das Schlimmste zu verhindern suchen."

Flüchtlinge schnell und unbürokratisch aufnehmen

Wer es schaffe zu fliehen, müsse unbürokratisch und schnell aufgenommen werden, so Schick. Diese Forderung unterstützen auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing und der EKD-Ratsvorsitzende, Heinrich Bedford-Strohm:

"Ich hoffe und bete, dass sich die Moderaten unter den Taliban durchsetzen, dass die Beteuerung, dass auf Rache verzichtet wird, dass keine Gewalt angewandt wird, nicht nur Worthülsen sind, sondern sich bewahrheiten. Ein Weiteres ist wichtig, gerade weil wir selbst auch als Deutsche Mitverantwortung in Afghanistan getragen haben, ist es jetzt auch an uns, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass die Menschen, die aus Afghanistan fliehen, ein sicheren Ort haben, dass dafür gesorgt wird, dass sie, wo immer sie diesen sicheren Ort finden, auch versorgt werden. Dass sie menschenwürdig aufgenommen werden. Das ist jetzt eine große gemeinsame Kraftanstrengung, zu der wir auch beitragen müssen."

Sant‘Egidio: Humanitäre Korridore einrichten

Wie die Hilfe für afghanische Flüchtlinge konkret aussehen kann, dazu hat beispielsweise Matthias Leineweber von der katholischen Laienbewegung Gemeinschaft Sant’Egidio einen Plan. Seit fünf Jahren schon verschafft Sant‘Egidio Menschen über sogenannte humanitäre Korridore eine sichere Einreisemöglichkeit in verschiedene europäische Länder. Solche Korridore seien auch jetzt die beste Lösung, glaubt er:

"Das muss so schnell wie möglich umgesetzt werden, das ist unsere Forderung, weil es einfach zu viele Menschen gibt in Afghanistan, die jetzt bedroht sind, nicht nur die, die mit den Behörden und europäischen Truppen zusammengearbeitet haben, sondern ich denke auch an viele Frauen, die von einer besseren Gesellschaft geträumt haben, sich integriert haben, auch Verantwortung übernommen haben und deren Leben jetzt auch bedroht ist."

"Die allermeisten Muslime wollen keinen Steinzeit-Islam"

Betroffenheit über die aktuelle Entwicklung herrscht nicht nur bei christlichen Kirchen und Gemeinschaften. Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland, sagt: Was in Afghanistan passiert, ist ein Schlag für die weltweite muslimische Community:

"Denn die allermeisten Muslime - und die Afghanen ohnehin – sie wollen keinen Steinzeit-Islam, gepaart mit Stammes-Doktrin. Und das findet jetzt wieder an die Macht. Und das ist deswegen ein Desaster für alle. Die Analyse, die man braucht, ist tatsächlich die, warum dieses sogenannte Nation-Building gescheitert ist. 20 Jahre waren wir da drin! Abertausende, auch Zivilisten sind gestorben dabei. Tausende tote Soldaten, auch unsere Soldaten. Milliarden an Entwicklungshilfe, an Verteidigung. Und jetzt so einfach klanglos das Ganze abtun als: Wir sind alle überrascht. Tut mir leid, das ist mir zu wenig."

Erst die Evakuierung - dann Aufklärung des Versagens

Aiman Mazyek fordert Aufklärung. Diese Forderung teilen viele Religionsvertreter. Doch zunächst stehe die Evakuierung im Vordergrund. Denn die Lage für die Menschen im Land ist ernst, weiß Stephan Theo Reichel vom Verein "matteo – Kirche und Asyl". Er hat in Deutschland viele afghanische Asylsuchende begleitet, hält auch Kontakt zu denjenigen, die nach Afghanistan abgeschoben wurden:

"Wir hören von unseren Kontaktleuten vor Ort, dass es bereits Übergriffe gibt, besonders auf Frauen, die noch frei herumlaufen auf der Straße. Die werden angesprochen, in die Häuser geschickt und bedrängt. Wir hören, dass es gestern am Flughafen auch Schießereien gab, wo viele Leute in Lebensgefahr geraten sind, dass die Taliban bereits den Terminal besetzt hätten. Und viele solcher Dinge, also die Verzweiflung ist groß. Wir haben Kontakt zu vielen Flüchtlingen, die hier Schutz gesucht haben, ihn nicht gefunden haben, unter anderem mit dem Argument, in Afghanistan gebe es noch sichere Möglichkeiten zu leben. Und die Taliban seien keine große Gefahr. All das hat sich jetzt als völlig falsch herausgestellt. Was wir aber alle vorher schon wussten."