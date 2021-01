Promi-Auftritt: Lady Gaga singt bei Bidens Amtseinführung

Was für ein Unterschied: Als Donald Trump vor vier Jahren händeringend Künstler suchte, die bei seiner Amtseinführung auftreten sollten, handelte er sich zahlreiche Absagen ein. Schließlich sang die damals 16-jährige Nachwuchs-Sängerin Jackie Evancho die Nationalhymne. Sie war 2010 noch im Kindesalter zweite im Fernseh-Talentwettbewerb "America's Got Talent" geworden und sorgte in den vergangenen Jahren allenfalls mit Platz fünf in der TV-Show "The Masked Singer" für ein gewisses Aufsehen. Daneben sorgte der Tabernacle Chor der Mormonen für weihevolle Stimmung und die United States Marine Band spielte auf. Verglichen mit diesem sehr biederen Programm wird es am kommenden Mittwoch bei Joe Bidens Amtsantritt deutlich glamouröser zugehen.

Republikaner gegen Fracking-Kritikerin Lady Gaga

Nach exklusiven Informationen von Variety hat Lady Gaga zugesagt, am 20. Januar die amerikanische Hymne "The Star Spangled Banner" zu singen. Die Sängerin hatte sich im Wahlkampf für Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris eingesetzt und noch am Vorabend der Wahl einen Solidaritäts-Auftritt im schwer umkämpften Pennsylvania. Die Trump-Kampagne reagierte wütend, Kommunikationsdirektor Tim Murtaugh sagte: "Nichts entlarvt Bidens Ignoranz gegenüber den vergessenen Arbeitern von Pennsylvania mehr als seine Verbindung mit der Fracking-Gegnerin Lady Gaga."