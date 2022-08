Lady Gaga an der Seite von Joaquin Phoenix in "Joker 2"

Sängerin Lady Gaga setzt weiter aufs Schauspiel. Nach ihrem Erfolg mit "A Star is Born" und ihrer Rolle im umstrittenen "House of Gucci" wird sie voraussichtlich 2024 in "Joker 2" zu sehen sein – an der Seite von Oscarpreisträger Joaquin Phoenix. Auf Twitter und Instagram verlinkte sie einen animierten Videoteaser für "Joker: Folie à Deux" mit den Namen der beiden Darsteller und einem tanzenden Paar.