Lach- und Schießgesellschaft: Das Ende scheint nah – mal wieder

Es sind keine guten Nachrichten, die gerade über die Münchner Lach- und Schießgesellschaft zu lesen sind: Eine der bedeutendsten Kabarettinstitutionen des Landes, wenn man so will ein Teil des Vermächtnisses des großen Dieter Hildebrandt, steht vor dem Aus. Der Spielbetrieb ist, so ein Bericht der "Süddeutschen Zeitung", bis auf weiteres ausgesetzt. Der Position des Geschäftsführers vakant, die Gastronomie nicht mehr existent, Künstlerinnen und Künstler beklagen, dass sie keine Gagen mehr für Auftritte erhalten haben. Und die aktuellen Gesellschafter der Lach- und Schieß: Offenbar so heillos zerstritten, dass man über Anwälte kommuniziert.

Lach- und Schießgesellschaft gibt es seit 1956

München droht da gerade ein Stück seiner kulturellen Tradition zu verlieren. Das Kabarett-Theater an der Ursulastraße feierte zu einer Zeit große Erfolge, auf die man in der Stadt noch gerne, vielleicht mit ein wenig Wehmut, zurückblickt. Die Lach- und Schieß wurde Mitte der Fünfzigerjahre von Dieter Hildebrandt und dem Sportreporter Sammy Drechsel gegründet. In München gab es damals bereits eine Szene an kleinen Zimmertheatern, als am 12. Dezember 1956 in der Schwabinger Kneipe "Stachelschwein" ein weiteres Kabarett eröffnete: Es trug den etwas sperrigen Namen "Münchner Lach- und Schießgesellschaft" und der Titel des ersten Programms war nicht minder lang: "Denn sie müssen nicht, was sie tun".

Das Premierenpublikum bestand überwiegend noch aus wohlwollenden Freunden und Kollegen. Die Presse zeigte sich angetan von der Truppe, die damals sich aus Ursula Herking, Klaus Havenstein, Hans Jürgen Diedrich und Dieter Hildebrandt zusammensetze. Wiederaufbau und der damalige Kanzler waren Thema für die ersten satirischen Attacken.

Freches, linkes Kabarett aus München als TV-Straßenfeger

Das freche, linke Profil des Kabarett-Theaters schärften schließlich die Zuschauer selbst: "Hier saßen eigentlich die, die wir gemeint haben", sagte einmal Dieter Hildebrandt. Die verklemmten Protagonisten der Wirtschaftswunderjahre, Altnazis, korrupte Politiker oder brave Muttis lieferten fortan den Stoff für die Satiren – das Publikum bekam so vom Ensemble den Spiegel vorgehalten und amüsierte sich.

Der "Laden", wie ihn Sammy Drechsel und Dieter Hildebrandt nannten, beginnt zu laufen: Wenige Monate nach der Premiere zeigt die ARD das Programm im Fernsehen. Von da an zählen die jährlich an Silvester ausgestrahlten Programmpremieren zu den Straßenfegern in Deutschland, vielleicht so, wie es heute noch ein Fußballspiel der Nationalmannschaft ist. Fortan begleitet das Ensemble die junge deutsche Demokratie kritisch, mischt sich in die politischen Debatten ein. Ihre Themen spiegeln die Geschichte der Bundesrepublik wieder: Entnazifizierung, Wiederbewaffnung, Notstandsgesetze, Studentenunruhen, Ölkrise, Kanzlerstürze, Friedensbewegung.

Bruch beim Ensemble in den Siebzigerjahren

Der erste Bruch kommt schließlich 1972, das ursprüngliche Ensemble geht auseinander. Aber das Lokal in Schwabing bleibt zunächst und gute vier Jahre später nimmt die Lach- und Schieß wieder den Betrieb auf – auf Drängen Hildebrandts. Die Besetzung des Ensembles wechselt immer mal wieder. Es folgen bekannte Namen wie Jochen Busse, Andreas Rebers, Holger Paetz oder Michael Altinger. Vor allem einer sticht heraus: Bruno Jonas.

In den Achtzigern stößt Bruno Jonas dazu

Der kommt Anfang der Achtzigerjahre aus dem konservativen Passau ins liberalere München und schließt sich für vier Spielzeiten dem Ensemble an. "Für mich waren die vier Jahre Lach- und Schießgesellschaft sehr wichtig. Ich habe da gelernt, ganz diszipliniert zu proben und zu spielen, richtig professionell Kabarett zu machen", erinnert sich Jonas.

In den Neunzigerjahren kommt politisches Kabarett langsam aus der Mode, was auch an der Lach- und Schieß nicht spurlos vorbeigeht. 2011 ist dann erneut erstmal Schluss: Das feste Ensemble wird aufgelöst, im Lokal treten fortan wechselnde Kabarettisten und Komiker als Gäste auf. 2015 der erneute Neustart: Es gibt wieder ein festes Ensemble, Till Hofmann ist mittlerweile Geschäftsführer. Der "Laden" scheint wieder auf Spur – doch dann wirft im September 2021 Hofmann im Streit für viele völlig überraschen hin.

Schwierige Lage während der Corona-Zeit

Fortan will Bruno Jonas dem "Laden" zu neuem Erfolg verhelfen – doch das scheint jetzt erstmal gescheitert zu sein. Intern soll es zwischen den aktuellen Gesellschaftern zum Streit gekommen sein: "Es hat sich für mich ein bisschen angekündigt", sagte Kabarettist Andreas Rebers, der früher selbst mal Gesellschafter war. Die wirtschaftliche Lage sei immer schwierig gewesen, weil die Lach- und Schießgesellschaft mit einer Kapazität von gut 80 Personen so klein sei. "Ich glaube, dass durch Corona die Lage sehr schwierig geworden ist und dass in dem kleinen Laden ein bisschen viel Druck entstanden ist."

Ob aber endgültig Schluss ist? Zumindest die Geschichte der Lach- und Schießgesellschaft hat gezeigt, dass sich der "Laden" dann doch nach einiger Zeit immer wieder zusammengerauft hat.