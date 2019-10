Festival lab30 in Augsburg: Wie Computer Liebesbriefe schreiben

Und Experiment heißt auch: Ausgang offen?

Ja. Ich komme gerade eben von einem kurzen Vorbereitungsgespräch mit unserem japanischen Gastkünstler in diesem Jahr aus Amagasaki. Namiki Sho ist Tänzer, und er wird zum allerersten Mal überhaupt in seiner Karriere mit einer Wärmebildkamera die Temperaturveränderungen während seiner Performances dem Publikum sichtbar per Projektion auf eine Leinwand zeigen. Wie das Ganze aussieht, weiß er selber nicht.

Experimente mit offenem Ausgang einerseits. Andererseits schadet es ja nicht, wenn eine Hypothese dabei ist, die dann verifiziert oder falsifiziert wird. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel: Es wird zum Beispiel eine Maschine geben, von der kann man sich als lab30- Besucher*in fotografieren lassen. Und dann schreibt die Maschine einen Liebesbrief an diese Person. Was soll da bewiesen werden? Dass Künstliche Intelligenz durchaus auch zu Gefühlen in der Lage ist, also auch mit emotionaler Intelligenz einhergehen kann? Oder aber – wenn der Liebesbrief nicht überzeugt – dass das eben nicht funktioniert?

Also, ob da tatsächlich ein Beweis erfolgt... Schauen wir mal! Aber es wird auf jeden Fall hinterfragt. Diese Arbeit thematisiert etwas, womit wir uns im Moment sehr viel auseinandersetzen müssen, nämlich die Frage, inwiefern Künstliche Intelligenz emotionale Intelligenz ersetzen kann. Und das ist tatsächlich so, dass dieser Apparat ein Foto von den Besucher*innen bekommt und nur aufgrund der Bildinhalte einen Liebesbrief verfasst. Das heißt, die Künstliche Intelligenz schafft die Worte für diesen Brief. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass es wohlwollend ist. Aber die Frage ist natürlich schon: Was heißt das für uns? Was heißt das für unser Zusammenleben und auch für unsere Kommunikation in der Zukunft?