"La Flor" zeigt, was Filmemachen mit Schauspieler*innen macht

Um beim gerade gestarteten Film "La Flor" zu bleiben: Das ist ein Film, der sich auch um’s Filmemachen selbst dreht, der Regisseur taucht ja immer wieder selbst darin auf. Bei einem Schriftsteller, der von anderen Schriftstellern verehrt und gelesen wird, spricht man vom "writers writer". Ist Mariano Llinás ein "filmmakers filmmaker"?

Man kann das sicherlich so definieren. Mariano Llinás ist ja auch Teil eines argentinischen Kollektivs namens „El Pampero Cine“. Die arbeiten schon länger zusammen, und die arbeiten ganz anders als andere Filmemacher. Sie arbeiten eigentlich an Förderungen vorbei, arbeiten viel mit kleinen Budgets, aber dafür relativ frei. Und dieses Kollektiv ist auf jeden Fall ein Kollektiv, was sich sehr stark auch mit filmischen Bezügen auseinandersetzt. Das ist natürlich etwas, was man diesem Film "La Flor" sehr stark ansieht schon allein dadurch, dass er verschiedenste Genres durchdekliniert beziehungsweise eher ausprobiert, was man damit machen kann, wenn man einen Film macht, wo man die Freiheit hat, im Genre zu arbeiten, aber eben frei darin zu sein, was am Ende dabei rauskommt.

Ich kenne nur einen 27-minütigen Zusammenschnitt von "La Flor", bin also nicht zu einem Urteil befugt. Bisher habe ich allerdings keine Kritik gefunden, die sich in der Lage sah, den Inhalt von "La Flor" wiederzugeben. Da ist von einem "Labyrinth ohne Lösung" die Rede oder es wird gesagt, dieser "einzigartige hochinteressante" Film sei "schwer zu beschreiben und in all seinem Erlebnisreichtum nicht mit einem Mal auszuschöpfen". Sie haben jetzt die einmalige Chance, den Leuten Lust zu machen auf diesen Film. Warum sollte man sich "La Flor" unbedingt im Kino ansehen?

Patrick Horn: Ich denke, dass „La Flor“ ein Film ist, den es in der Form noch nie gab. Wirklich ein einmaliges Werk in der Filmgeschichte. Es ist auf jeden Fall auch ein Film, der ins Kino gehört und im Kino angeschaut werden sollte. Er ist eigentlich an keiner Stelle langweilig. Diese Länge von fast 14 Stunden steht ja immer so im Vordergrund. Man ist ganz schnell drin in diesem Film, man lernt ihn auch wirklich zu lieben und man kann ganz viel in diesem Film lesen. Als durchgehenden Zug in diesem Film gibt es vier Schauspielerinnen, die in jeder der sechs Episoden mitspielen und auch in jedem Teil dieses Films ihre Rolle wechseln. Und wenn man jetzt fragt, worum es geht in dem Film, könnte man vielleicht am ehesten sagen: Es geht eigentlich um die Entwicklung dieser vier Schauspielerinnen. Das ist vielleicht so eine Art Liebeserklärung an diese vier Schauspielerinnen und ihre Entwicklung in der der Zeit. Was die Zeit mit diesen vier Schauspielerinnen macht. Im Gegensatz zu gängigen Netflix-Serien, die ja doch immer auf sehr klaren Geschichten beruhen, die sich weiterentwickeln, mit Cliffhanger am Ende, damit man auch weiterschaut, steht die in „La Flor“ eben vielmehr die Beschäftigung mit diesen Figuren und mit dem Filmemachen selber im Vordergrund – also damit, was wird aus den Leuten, während sie Filme machen. Und das ist einfach ein absoluter Genuss.

"La Flor" von Mariano Llinás ist zu sehen im Nürnberger Filmhaus ab 1. August. Das Münchner Werkstattkino zeigt ihn ab 2. August und in Frankfurt wird "La Flor" im September im Filmmuseum und im Filmforum Höchst zu sehen sein.