KZ Flossenbürg: Kulturpreis für Regensburger Podcast-Projekt

Studierende der Universität Regensburg haben in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk mit Podcasts an das Schicksal französischer Gefangener im Konzentrationslager Flossenbürg erinnert. Das Projekt wird am Mittwoch mit einem deutsch-französischen Kulturpreis ausgezeichnet.

Der "Prix de l’Académie de Berlin" wird jährlich für außergewöhnliche Leistungen zur Belebung und Vertiefung der Beziehungen zwischen Franzosen und Deutschen verliehen. Dieses Jahr geht der Preis nach Regensburg.

5.000 Häftlinge aus Frankreich im KZ Flossenbürg

Es sind bedrückende Schicksale, die in insgesamt zehn Podcast-Folgen beschrieben werden. Im KZ Flossenbürg waren bis 1945 mehr als 5.000 Häftlinge aus Frankreich inhaftiert. Um diesen Menschen eine Stimme zu geben, erforschten deutsche und französische Studierende an der Uni Regensburg ein Jahr lang die Berichte und Biografien französischer Inhaftierter. Die einzelnen Podcast-Folgen, die im BR-Studio Regensburg entstanden, erzählen vom grausamen Leben im Lager und widmen sich jeweils einzelnen Aspekten wie "Ankunft", "Verpflegung", "Strafe" oder "Weihnachten".

Fokus auf unbekannten Teil der Geschichte

Die Preisjury lobt in ihrer Begründung, die Studierenden hätten den Fokus auf einen unbekannten Teil der deutsch-französischen Geschichte gerichtet. Betreut wurden die Studierenden dabei von der Regensburger Romanistik-Professorin Isabella von Treskow und vom BR-Autor Thomas Muggenthaler.

"Überlebenden über Podcast eine Stimme geben"

Im Rahmen des Projekts sei auf verschiedene Berichte von Häftlingen zurückgegriffen worden, sagt Muggenthaler. Diese seien teilweise schon sehr früh nach der Befreiung verfasst worden und bislang zu weiten Teilen noch nicht übersetzt. Erzählt werden unter anderem die Schicksale von Mitgliedern des französischen Widerstands, einem Priester oder einer jüdischen Gefangenen.

"Die Studierenden haben sich über Monate mit diesen Biografien auseinandergesetzt, sehr intensiv und waren sehr bewegt von den Berichten. Eine Studentin hat gesagt, es sei eine Ehre und wichtig, den Überlebenden über die Podcasts eine Stimme zu geben." BR-Journalist Thomas Muggenthaler

Die Regensburger Studierenden teilen sich den mit 10.000 Euro dotierten Preis dieses Jahr mit Floriane Azoulay. Sie leitet die sogenannten Arolsen Archive, das weltweit größte Archiv zu Opfern und Verfolgten des NS-Regimes.