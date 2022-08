KZ Dachau: Heilkräutergarten am Ort des Grauens

Vögel zwitschern, Bienen summen, das Gras steht teilweise kniehoch. Das Gelände des ehemaligen Kräutergartens liegt einige hundert Meter nordöstlich der jetzigen KZ-Gedenkstätte Dachau und ist zum größten Teil nicht öffentlich zugänglich.

Gabriele Hammermann, die Leiterin der KZ-Gedenkstätte, öffnet ein großes, eisernes Tor. Auf der Wiese dahinter stehen mehrere verfallene Gewächshäuser, auf dem Boden, zwischen Gras und Wildblumen, sind steinerne Umrisse von Beeten zu erkennen: "Die Anlage wurde 1937 gegründet, mit dem Ziel, hier in Dachau den größten Heilkräutergarten Europas einzurichten. Das Ziel war auf der einen Seite Forschung, aber in erster Linie eben auch Deutschland autark zu machen von den Heilkräuter-Einfuhren."

Gladiolen für Tabletten, gedacht für die Wehrmacht

Vor allem Kräuter, die in einer bestimmten Mischung als Pfeffer-Ersatz dienen sollten, wurden hier angebaut. Außerdem Gladiolen, aus denen man Vitamin C gewinnen wollte: Das wurde dann in Tablettenform der Deutschen Wehrmacht zur Verfügung gestellt. Und sogar Heilkräuter für medizinische Forschung wuchsen hier. Leidtragende all dieser Projekte waren die KZ-Häftlinge. "Für den größten Teil der Häftlinge, die hier arbeiten mussten, in dem Kommando Plantage, wie es hieß, waren die Bedingungen katastrophal," erklärt Gabriele Hammermann.

Welche Szenen sich damals abgespielt haben, hat die Historikerin Anne Sudrow unlängst in einer Studie zusammengetragen. "In der Produktion ging es damit los, dass bislang ungenutzter Moorboden, also schwerster, feuchtester, mit Wasser durchsetzter Boden fruchtbar, urbar, gemacht werden musste für die landwirtschaftliche Produktion, für den Heilkräuter-Anbau, das heißt, es war schwere Arbeit des Umgrabens, des Jätens usw., die da erstmal anfiel."

Gartenbau unter SS-Hoheit

Koordiniert wurde der Gartenbau im KZ Dachau von der Deutschen Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung (DVA), einem großen SS-Unternehmen, das auch die medizinische Forschung mit den Heilkräutern durchführte. Die Gebäude der DVA ragen heute noch rings um den verfallenen Kräutergarten auf. Die dortigen Verwaltungsangestellten überließen die KZ-Häftlinge laut Sudrow ihrem Schicksal.

"Unter der Bewachung der SS-Wachmannschaften hatten die Häftlinge unter schwersten Folterbedingungen zu arbeiten. Die wurden also ständig zur Arbeit angetrieben, sie wurden geschlagen, sie wurden schikaniert bei der Arbeit in jeder möglichen Form." Anne Sudrow, Historikerin

Sogar Blumen und Kräuter wurden vor Ort verkauft

Zudem trugen die Häftlinge nur dünne Anzüge, waren Wind und Wetter ausgesetzt. In den Kriegsjahren ab 1940 waren die meisten von ihnen unterernährt, die Todesrate war hoch. Kein Grund für die SS, den Heilkräutergarten der DVA zu verstecken. Er war ein Vorzeige-Projekt, bei dem nichts verborgen blieb, sagt die Historikerin. "Zum Beispiel ist belegt, dass Studenten und Studentinnen von Münchner Universitäten Exkursionen gemacht haben in die Heilkräuterkultur, das war auch so geplant und gewünscht".

Es gab sogar einen Verkaufsladen vor Ort, in dem Kräuter, Obst und Blumen erhältlich waren, mit zahlreichen Kontakten zur Zivilbevölkerung. Viele Menschen also wussten um die grausame Seite des romantisch anmutenden Kräutergartens. Die Aufarbeitung der Geschichte steht zum Teil noch aus. Geplant ist aber, dass auch das Gelände des ehemaligen Kräutergartens, das jetzt noch der Stadt Dachau gehört, irgendwann ein Teil der KZ-Gedenkstätte wird.