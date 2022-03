Kyiv Soloists: "Wir spielen bis der Krieg endet"

"Silent Music" – Stille Musik – ein Werk des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov ist auf dem Programm bei der Orchesterprobe der Kyiv Soloists mit dem Kammerorchester Basel. Für die Bratschistin Oksana Darbin ist es die erste Probe seit vielen Tagen. Die erste, seit der russische Angriff auf die Ukraine begann und sie mit Kindern, Mutter und Bratsche aus Kiew flüchtete. Nach Italien zu ihrem Orchester, das ohne sie auf Tour war. Und zu ihrem Mann, ebenfalls Musiker, der mit dem Orchester auf Tour war.

Oksana war mit fünf anderen Musikerinnen der Kyiv Soloists zu Hause geblieben. Ende Februar sollten sie ein Konzert im Nationaltheater von Kiew geben – Tschaikowsky Sextett. Es kam anders. Der Krieg begann. Jetzt probt Oksana in Basel Silvestrovs "Silent Music". Sie sagt: "Ich bin nervös, ich fühle mich noch nicht bereit, meine Hände sind schwer, ich müsste mehr üben. Aber ich bin glücklich, mit dem Kammerorchester Basel zu spielen."

Musik hilft weiterzumachen

Hinter Oksana Darbin sitzt der Bratschist Anatolii Valsykivskyi – der Generaldirektor der Kyiv Soloists. Auch ihm fällt das Musizieren heute nicht leicht: "Es ist hart", sagt er. "Wir sind nicht gut drauf. Aber unsere Entscheidung hilft uns, weiterzumachen."

Es ist die Entscheidung, weiterzuspielen, Musik zu machen überall in Europa, "bis dieser Krieg zu Ende ist“, sagt Anatolii. Und es ist die Entscheidung für eine Botschaft, die die Kyiv Soloists in den kommenden Tagen und Wochen bei ihren Konzerten in Deutschland, Schweden und im Baltikum vermitteln wollen: "Unsere Musik kann zeigen, dass wir Ukrainer eine friedliche und einzigartige Nation. Die Menschen in anderen Ländern sollten ukrainische Musik und Kultur besser kennenlernen. Das ist meine Mission."

Zerstörung, wo Konzerte waren

"Ich würde so gern nach Kiew zurückkehren", sagt die Bratschistin Oksana Darbin. "Kiew ist sehr schön. Jetzt werden die Häuser zerstört, in denen wir Konzerte gaben. In Mariupol zum Beispiel. Bombenangriffe auf das Theater. Putin ist ein sehr sehr wahnsinniger Mann."

Das Benefizkonzert der Kyiv Soloists ist heute, Donnerstag, 24.3.22, 19.30 Uhr, im Reichssaal im Alten Rathaus Regensburg. Nähere Infos beim Theater Regensburg.

