"Kuss der Spinnenfrau": Hollywood-Star William Hurt gestorben

Er starb nur eine Woche vor seinem 72. Geburtstag: William Hurt litt nach Angaben seiner Familie schon längere Zeit an einer Krebserkrankung. Am Sonntag sei er "friedlich" verstorben, hieß es. Weitere Angaben wollten die Angehörigen mit Rücksicht auf die Privatsphäre nicht machen. Der Schauspieler war zu Beginn seiner Karriere in den Jahren 1985 bis 1987 drei Mal hintereinander für einen Oscar nominiert worden: Für seine Hauptrolle als Luis Molina in "Der Kuss der Spinnenfrau", für "Gottes vergessene Kinder", wo er einen Lehrer für hörbehinderte Schüler spielte, und für seinen Auftritt als Star-Moderator in "Nachrichtenfieber". Nur beim "ersten Anlauf" durfte sich Hurt jedoch über die Trophäe der Academy freuen, danach blieb es bei Nominierungen.

"Der Kuss der Spinnenfrau" nach dem gleichnamigen Roman von Manuel Puig beschreibt die ganz und gar unwahrscheinliche, aber intensive Beziehung zwischen einem homosexuellen, wegen Kindesmissbrauchs inhaftierten Gefangenen, dargestellt von Hurt, und einem einsitzenden politischen Revolutionär, den Raúl Juliá spielte. Beide sind Opfer einer südamerikanischen Diktatur, werden gefoltert und flüchten sich schließlich in eine Traumwelt.

Nach ersten Erfahrungen in Shakespeare-Klassikern am Off-Broadway hatte Hurt 1977 in zwei Folgen des TV-Krimis "Kojak" sein Fernseh- und 1980 in dem Science-Fiction-Thriller "Der Höllentrip" von Ken Russell sein Kino-Debüt. Darin spielte er einen Wissenschaftler, der an sich selbst Versuche in einem "Isolationstank" durchführt und als Steinzeitmensch mit primitiven Trieben nackt in einem Zoo aufwacht. Das brachte ihm eine Golden-Globe-Nominierung als Nachwuchsschauspieler ein.

Ein Unfall am Set erschütterte ihn

Es folgten aufsehenerregende Rollen als Anwalt an der Seite von Kathleen Turner in Lawrence Kasdans "Heißblütig - Kaltblütig" (1981) und als sowjetischer Polizist Arkady Renko im Geheimdienst-Thriller "Gorki Park". Stets arbeitete der eher stille und zurückhaltende Hurt mit erstklassigen Regisseuren: Neben Russell zum Beispiel Michael Apted, Woody Allen, Steven Spielberg, Ridley Scott und David Cronenberg. 2005 durfte er sich über seine vierte Oscar-Nominierung freuen, für eine Nebenrolle in Cronenbergs Krimi "A History of Violence" (2005), wo er einen mächtigen Gangsterboss aus Philadelphia darstellte. In der TV-Serie "Dune" war er 2000 an der Seite von Uwe Ochsenknecht zu sehen.

2014 erschütterte Hurt die Beteiligung an einem der schlimmsten Unfälle an einem Filmset in der jüngeren Geschichte Hollywoods. Er spielte die Hauptrolle in dem niemals fertiggestellten Biopic über das Leben des Rocksängers Gregg Allman mit dem Arbeitstitel "Midnight Rider". Gleich am ersten Drehtag befand sich die Crew auf einer Eisenbahnbrücke, die, wie sich herausstellte, noch von Güterzügen befahren wurde. Bei dem Herannahen der Lokomotive starb eine Kameraassistentin.

Hurt blieb bei dem Vorfall zwar unverletzt, wurde jedoch traumatisiert: "Es ist die Heimsuchung meines Berufslebens und eines der großen Betrübnisse meines Privatlebens. Es war einfach unmöglich, sich vorzustellen, dass so was passieren könnte. Ich hätte damals sagen können, die Sicherheitsvorkehrungen reichen mir nicht, ich gehe. Aber es war unser allererster Tag mit der Crew, die schon mal zusammengearbeitet hatte."

Populär in Marvel-Comic-Verfilmungen

In den letzten Schaffensjahren war Hurt häufig in sehr populären Marvel-Comic-Verfilmungen zu sehen, als wortkarger Air Force-General Thaddeus Ross in "Hulk", "Captain America", "Avengers: Infinity War" und "The Consultant".

Hurt wurde am 20. März 1950 in der US-Hauptstadt Washington geboren. Sein Vater arbeitete in der US-Agentur für internationale Entwicklung, weshalb die Familie häufig umzog, zum Beispiel nach Lahore, Mogadischu und Khartum. Seine Eltern ließen sich scheiden, als er sechs Jahre alt war, seine Mutter ging mit den Kindern nach New York, suchte Arbeit beim "Time"-Magazin und heiratete 1960 Henry Luce III, den Sohn des "Time", "Fortune" und "Life"-Verlegers Henry Luce.

Hurt stand schon im College in Massachusetts auf der Bühne, besuchte die Tufts University, wo er zunächst Theologie studierte, verbrachte ein Jahr in England und nahm dann an der berühmten Juilliard School Schauspielunterricht. Seine damaligen Mitstudenten waren spätere Superstars wie Robin Williams und Christopher Reeve.