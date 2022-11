Kurzurlaub im Varieté: "Handmade"-Show im GOP München

Der aus dem österreichischen Klagenfurt stammende Jongleur Andreas Jordan kann mit seinen Ringen durchaus mithalten, denn wie Regisseur Gminder verrät, sind diese Objekte in der Luft viel schneller und damit anspruchsvoller zu handhaben als zum Beispiel Bälle oder Keulen. Jordan macht sich einen Highspeed-Spaß daraus und lässt seine Ringe so turbulent tanzen, dass einem beim Zuschauen schwindlig werden könnte. Im Januar will sich der Akrobat beim wichtigsten Nachwuchsfestival für den Varieté-Nachwuchs in Paris mit seinen Konkurrenten messen. Er dürfte gute Chancen auf einen Preis haben.

Passend zur Fest-Saison werden jede Menge Sektflaschen "serviert" vom Duo Esther und Jonas Slenzi: Sie jonglieren über einen schräg gestellten Tisch, dass es eine Freude ist. Und eine ungewöhnliche "Hochseilnummer" bestreiten sie auch.

Dem Moderatoren-Paar Lonely HusBand ist deutlich anzumerken, dass die Premiere vor vier Monaten im GOP in Münster stattfand: Der westfälische Dialekt ist nicht zu überhören, der Humor eher trocken bis schräg. Das hält die Beiden nicht davon ab, einen "München"-Song beizusteuern, in dem von Neuperlach bis zur zweiten Stammstrecke alles "Wichtige" abgehandelt wird. Sogar ein Tenor von der "Staatsoper Unterschleißheim" stellt sich ein, und zwei Cowboys beweisen, dass sie in der Country-Musik mit nur drei Akkorden auskommen.

Insgesamt ein unterhaltsamer Varieté-Abend mit durchaus überraschenden Nummern, was in dieser Branche gar nicht so einfach ist.

Bis 15. Januar 2023 im GOP München.