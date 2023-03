Kurzfilmpreis für iranischen Film "Subtotals"

Bei der Kurzfilmwoche Regensburg ist der vom Bayerischen Rundfunk mit 5.000 Euro dotierte Hauptpreis im Internationalen Wettbewerb vergeben worden. Die Jury zeichnete den iranischen Film "Subtotals" von Regisseur Mohammadreza Farzad aus.

"Selten universelles Kunst- und Kino-Stück"

In ihrer Begründung heißt es: "Der Erzähler glaubt an nichts Spezifisches, an keinen konkreten Gott, an keine verhaltensregelnde Schrift, an kein politisches oder ökonomisches System. Dennoch erzählt das Footage von einem Alltag in einem Iran der letzten Jahrzehnte, von Frauen mit losen Tüchern oder offenen Haaren, von Mittelständigem, vom Kunstschaffen, von mondänen Oberschichten." Diese formale Klarheit und ihre zunehmend frei mäandernden bildlichen Repräsentationen habe die Jury bewegt und begeistert. "Dieses Making-of-a-memory ist ein selten universelles Kunst- und Kino-Stück." Die internationale Jury bestand aus Pedro Toro, Victor Orozco Ramirez und Birgit Glombitza.

Essayfilm aus Heimvideomaterial

"Subtotals" ist ein Essayfilm, zusammengestellt aus iranischen 8-mm-Heimvideos: Hast du ein Verzeichnis deiner grauen Haare geführt? Die Anzahl der Häuser, die du besessen oder gemietet hast? Die Anzahl der Küsse, die du ausgetauscht hast? Wie oft du in deinen Träumen geflogen bist? Vielleicht hast du das nicht. Es macht keinen wirklichen Unterschied in einem Leben, das jenseits von Zahlen gelebt wird. Der Film ist eine Meditation über die Ungewissheit eines Lebens, das einem keine Rechnungen aushändigt.

Kurzfilmwoche Regensburg

Der BR ist langjähriger Sponsor des Festivals, das Bayern 2-Szenemagazin "Zündfunk" Medienpartner. Noch bis Sonntag, 26. März, sind Kurzfilme in der Filmgalerie in Regensburg zu sehen. Das BR Filmmagazin kinokino berichtet in seiner Sendung am Mittwoch, 29. März, um 23.55 Uhr im BR Fernsehen über das Festival und die Preisträger.

Im letzten Jahr wurde der französische Animationsfilm "Noir-Soleil" von Regisseurin Marie Larrivé mit dem Hauptpreis ausgezeichnet.