"The Migrating Image" erhält Kurzfilmpreis des BR

Der dänische Film "The Migrating Image" ist mit dem Kurzfilmpreis des Bayerischen Rundfunks ausgezeichnet worden. Eine internationale Jury, bestehend aus Ludovic Chavarot, Makino Takashi und Nicolas Khabbaz, vergab den mit 5.000 Euro dotierten Preis während der 25. Internationalen Kurzfilmwoche in Regensburg. Der Film von Regisseur Stefan Kruse begleitet eine fiktionale Gruppe von Flüchtlingen durch Europa und hinterfragt dabei die Überproduktion von Bildern, die reale Tragödien begleiten. Er geht der Frage nach, woher all diese Bilder von Geflüchteten kommen und wie sie Europa verändern.

Ihre Entscheidung begründete die Jury damit, dass der Film "die brutale Realität des Einwanderungsprozesses widerspiegelt". Er lasse den Betrachter über die Realität hinter dem Bild und das Bild hinter der Realität nachdenken. Die Internationale Kurzfilmwoche Regensburg findet in diesem Jahr von 13. bis 24. März statt. Der Bayerische Rundfunk ist langjähriger Sponsor der Veranstaltung.