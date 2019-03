Der Vorteil der kurzen Filme ist die künstlerische Freiheit

Christoph Leibold: Brechen Sie eine Lanze für den Kurzfilm. Was macht diese kleinen Filme groß?

Insa Wiese: Die künstlerische Freiheit. Ein Kurzfilm ist nicht zwingend gebunden an ein großes Budget. Das heißt im Prinzip, die Filmemacher sind relativ frei und sind nicht unbedingt an große Produktionsfirmen gebunden. Sie können frei gestalten. Deshalb ist der Kurzfilm ein gutes Format, um neue Filmformate zu entwickeln. Das kann der Langfilm nicht. Und das macht den Kurzfilm für mich so spannend. Ich bin ein totaler Experimentalfilm-Fan, wo die Filmemacher frei experimentieren können, mit den Filmformen spielen und Genre übergreifend arbeiten können. Es macht mir ganz viel Spaß, solche Filme zu sehen.

Dennoch hat man oft den Eindruck: Kurzfilme sind Fingerübungen, Talentproben. Wer sich da bewährt, darf dann einen Langfilm drehen. Ist das so, oder gibt es auch Meister*innen des Genres, die sich mehr oder minder in ihrem gesamten Schaffen auf den Kurzfilm konzentrieren?

Das ist ganz unterschiedlich. Viele Filmemacher, gerade an den Hochschulen, sehen den Kurzfilm als Visitenkarte. Was auch ganz erfolgreich funktioniert. Aber es gibt Künstler wie zum Beispiel Bjørn Melhus, der sehr erfolgreich von seiner Videokunst leben kann. Also da gibt es wirklich zwei Richtungen. Aber man muss sich, glaube ich, schon im Vorfeld dafür entscheiden, in welche Richtung man gehen möchte.

Und diese Kurzfilm-Meister*innen würdigen Sie regelmäßig mit Retrospektiven. Und es gibt auch Länderschwerpunkte.

In diesem Jahr geht es um Makino Takashi, weil wir als Länder-Schwerpunkt Japan haben. Makino Takashi ist ein Avantgarde-Künstler, der für das gegenwärtige japanische Experimentalfilmkino steht.

Was zeichnet ihn aus?

Dass er mit verschiedenen Materialien arbeitet. Zum Beispiel nimmt er Super-8-Material und belichtet das neu. Oder 16-Millimeter-Material. Dann arbeitet er mit Sound. Der Sound fließt in die Bilder ein, und umgekehrt manipulieren die Bilder den Sound. Seine Arbeiten sind von der technischen Herangehensweise kalkuliert, aber was dann daraus entsteht, das ist das Spannende, denn er kann selber vorab ja gar nicht genau sagen: Wie wird der Ton die Bilder manipulieren und umgekehrt?

Wir reden so einfach über Kurzfilme. Aber wie kurz sind die im Extremfall? Und wie lang dürfen Sie sein, um noch als Kurzfilm zu gelten?

Der kürzeste, den wir mal im Festival hatten, war zwei Sekunden. Das ist aber schon extrem kurz. Die maximale Länge liegt bei uns bei 30 Minuten.

Sie feiern Jubiläum heuer: 25 Jahre Internationale Kurzfilmwoche in Regensburg. Wie hat sich das Genre in der Zeit verändert?

Was mir aufgefallen ist, das ist auf jeden Fall die technische Seite: Was ich jetzt gerade über Makino Takashi erzählt habe: dass einer versucht, mit Bildern den Ton zu manipulieren und dass der Ton die Bilder manipuliert, das hat zugenommen. Das kann man schon sagen. Und wir haben immer höhere Hochglanz-Produktionen, die mich aber persönlich gar nicht so reizen. Ich mag gern die Ecken und Kanten, die der Kurzfilm auch hat, wenn man versucht, etwas Neues auszuprobieren.